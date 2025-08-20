Harmonia Cordis, ziua a patra: Cetatea Târgu Mureș, cucerită de ritmurile Italiei și Braziliei

Sâmbătă, 16 august, Cetatea Târgu Mureș a devenit centrul muzicii internaționale, găzduind cea de-a patra zi a festivalului Harmonia Cordis, desfășurat între 13 și 19 august. Publicul numeros, atras de atmosfera unică a evenimentului, a umplut spațiul istoric și a răsplătit artiștii cu aplauze prelungite, transformând seara într-o sărbătoare a diversității sonore.

Pe scenă au urcat trei nume de prestigiu din lumea muzicii. Nino D’Amico, chitarist și compozitor italian, a deschis seara cu un recital rafinat, în care a îmbinat sensibilitatea mediteraneană cu improvizația modernă. A urmat brazilianul Mario Bakuna, stabilit la Londra, care a adus căldura și energia Americii de Sud prin ritmuri de samba, bossa nova și afro-samba, creând o atmosferă vibrantă și plină de culoare. Finalul serii i-a aparținut lui Yamandu Costa, considerat un fenomen al chitarei cu șapte corzi, care a ridicat publicul în picioare printr-o demonstrație de virtuozitate și expresivitate greu de egalat.

Entuziasmul spectatorilor a confirmat încă o dată că Harmonia Cordis este mai mult decât un festival – este o experiență culturală care aduce laolaltă artiști și iubitori de muzică din întreaga lume. Cetatea, cu farmecul ei istoric, a oferit cadrul perfect pentru o seară în care tradiția, improvizația și emoția s-au împletit armonios.

Festivalul a continuat până pe 19 august, cu noi concerte și evenimente menite să transforme Târgu Mureș într-o capitală a muzicii și a dialogului cultural.

Alisia BALOGH