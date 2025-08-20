László Sepsi, lovitură de start la meciul ASA Târgu Mureș – CSM Olimpia Satu Mare: ”A fost un moment emoționant”

Fostul internațional român László Sepsi a fost invitat să dea lovitura de începere a partidei dintre ASA Târgu Mureș și CSM Olimpia Satu Mare (scor 4-0), disputată pe Stadionul „Trans-Sil”, sâmbătă, 16 august. Sepsi a mărturisit că revenirea pe arena unde a evoluat în urmă cu un deceniu a fost un moment special.

„A fost un moment emoționant. Să mă întorc după zece ani pe Stadionul „Trans-Sil”, am trăit niște amintiri foarte frumoase ca jucător al vechii echipe din Târgu Mureș. Sunt fericit că am avut această ocazie și că mi s-a dat această onoare de a da lovitura de începere la acest meci”, a declarat fostul jucător al naționalei, pentru cotidianul Zi de Zi din Târgu Mureș.

Întrebat cum vede parcursul actualei echipe ASA Târgu Mureș, Sepsi a subliniat că rezultatele sunt peste așteptări: „Cred că este o evoluție foarte bună până acum, poate chiar neașteptat de bună, deoarece echipa a fost într-un impas și într-o incertitudine despre ce o să fie și cum o să fie. Dar cred că și-au făcut treaba foarte bine băieții și toți cei care au construit această echipă, cu staff-ul tehnic și conducerea clubului”.

Fostul internațional a remarcat și prezența numeroasă a publicului la stadion, considerând că sprijinul suporterilor este esențial pentru fotbalul local.

„Sunt bucuros că am văzut multă lume la stadion și sper să rămână tot așa și să vină cât mai mulți spectatori, deoarece este nevoie de suporteri pentru a putea reaprinde flacăra sportului din Târgu Mureș”, a adăugat acesta.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Pixel ProSport