Noi performanțe pentru mureșeanul László Kádár la darts

Sportivul mureșean László Kádár, legitimat la CS Helios Mureș, traversează o perioadă foarte bună în carieră. Recent, acesta a devenit Campion Național la darts, după ce a cucerit medalia de aur la Campionatul Național.

Forma bună a jucătorului mureșean s-a confirmat și pe plan internațional, după ce sportivul a participat la două competiții internaționale la Timișoara. La Darts Grand Prix a fost eliminat în optimile de finală, iar la Summer Special Darts Open 2025 a ajuns până în finală, unde a pierdut cu 0-5 și a obținut astfel locul al doilea. Performanța vine la scurt timp după un alt loc II reușit la TIDO Men’s Singles, parte a Eastern European Darts Challenge 2025.

După multe antrenamente și competiții la care a răspuns afirmativ, sportivul rămâne lider în clasamentul general, cu 572 de puncte, urmat de Daniel Florin Racoveanu, cu 541 de puncte.

„Hotelul Timișoara a fost o gazdă foarte bună. Am avut săli frumoase, elegante, iar pentru prima dată în Europa am jucat cu un tablou digital. A fost ceva unic. Am avut și rezultate, m-am întors foarte bucuros acasă. Am pierdut finala, asta este, mi-am pierdut din formă către finală și s-a văzut în rezultat. Per total a fost o competiție bună, am avut o săptămână foarte bună”, a declarat sportivul pentru cotidianul Zi de Zi Mureș.

De asemenea, în perioada 18-19 august, László Kádár și CS Helios Mureș vor fi prezenți și la Cupa Mureș, competiție care se va desfășura la Târgu Mureș.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Federația Română de Darts