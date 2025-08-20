Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

”Hi Digital”, program de incluziune digitală a seniorilor derulat de Fundația Vodafone România în parteneriat cu Biblitoteca Județeană Mureș continuă.

”La Biblioteca Județeană Mureș a început cea de-a 5-a serie de ateliere, unde seniorii își descoperă curajul de a explora lumea digitală și de a folosi tehnologia în viața de zi cu zi. De la primele clickuri până la deprinderi practice care fac comunicarea mai ușoară, Programul ”Hi Digital” aduce mai multă încredere și autonomie. Tot mai mulți participanți aleg să descopere lumea tehnologiei pas cu pas, într-un cadru prietenos, unde învățarea devine o experiență plăcută și utilă. Înscrierile continuă la 0265-262.631. Pentru că nu e niciodată prea târziu să faci cunoștință cu tehnologia!”, au informat miercuri, 20 august, reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș.

