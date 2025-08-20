Wednesday, 20 August 2025
Săli de clasă ultra-moderne, la Școala Gimnazială "Emil Drăgan" din Ungheni
Săli de clasă ultra-moderne, la Școala Gimnazială ”Emil Drăgan” din Ungheni

20 august 2025

Administrația locală din orașul Ungheni implementează un proiect care are o valoare de 1.646.001,67 de lei, care constă în ”asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ”, respectiv ”asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/ atelierele școlare”, conform axei de finanțare PNRR.
”Sunt încântat de faptul că putem aștepta elevii în clase curate și aduse la standarde europene, acum și prin dotarea corespunzătoare din punct de vedere tehnic. Practic, avem toate motivele să îi trimitem pe copiii noștri la școală și la grădiniță, pentru a beneficia de cele mai bune condiții pe care școala din Ungheni le-a avut vreodată, pentru elevii săi! Proiectele ce țin de dezvoltarea infrastructurii educaționale, continuă în orașul nostru și reprezintă în continuare pentru mine și administrația locală o prioritate!”, a informat Victor Prodan, primarul orașului Ungheni.

Modernizări și dotări
În această perioadă, Școala Gimnazială ”Emil Drăgan” Ungheni beneficiază de modernizări și dotări din perspectivă tehnică, la nivelul instituției.
Dotările constă în mobilier școlar de clasă și laborator modern, format din bănci, scaune, dulapuri individuale ale elevilor, cuiere, materiale didactice pentru grupele de grădiniță și gimnaziu, tablă interactivă, sisteme de tip desktop cu monitor, sisteme all-in, laptop, sistem sunet, imprimantă multifuncțională, cameră videoconferință, licențe software, routere, scanner, echipamente sportive și materiale didactice de laborator școlar.


”Mă bucur să contribui la îmbunătățirea actului de predare-învățare de la nivelul instituției Școlii Gimnaziale ”Emil Drăgan” prin aceste proiecte accesate și câștigate în parteneriat cu administrația publică locală a orașului! Cu siguranță fiecare clasă de elevi devine în această perioadă, oglinda rezultatelor pe care le așteptăm în continuare de la elevii noștri, iar dezvoltarea lor va avea un parcurs mult accelerat prin utilizarea mijloacelor tehnice avansate pe care le punem la dispoziția colegilor, cadre didactice și elevilor noștri”, a precizat prof. Bianca Minodora Belea, directoarea Școlii Gimnaziale ”Emil Drăgan” Ungheni.
O parte din finanțare cuprinde tehnologizarea a 24 de săli de clasă, care sunt dotate cu echipamente digitale pentru organizarea învățării în mediul virtual. Mai cu seamă, amplasarea a 24 table interactive, utilizarea a 24 laptopuri sau sisteme all in, 24 sisteme sunet, 24 camere videoconferințe, 24 imprimante multifuncționale, 24 scannere portabile, 144 de alte dispozitive și echipamente tehnologice și alte aspecte care vizează laboratoarele de specialitate și chiar cabinetele școlare.

(Redacția)

