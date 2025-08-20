Stradă din Târgu Mureș, modernizată

Administratie
Stradă din Târgu Mureș, modernizată20 august 2025
Strada Secerei a fost complet modernizată, ”cu trotuare noi, asfalt proaspăt și semne de circulație, inclusiv treceri pentru pietoni”, a anunțat marți, 19 august, Kovacs Mihaly Levente, viceprimar al municipiului Târgu Mureș.
”Acum traficul este mai sigur și mai confortabil pentru toți participanții”, a scris, într-o postare făcută pe pagina proprie de Facebook, viceprimarul UDMR al municipiului Târgu Mureș.
