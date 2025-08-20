Wednesday, 20 August 2025
Tabăra de Vară ”Bucuria Comuniunii”, un deceniu de bucurie și împlinire spirituală Reghin
Tabăra de Vară ”Bucuria Comuniunii”, un deceniu de bucurie și împlinire spirituală

20 august 2025

Tabăra de Vară ”Bucuria Comuniunii” din Parohia Ortodoxă Apalina din Reghin și-a derulat  în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului  cea de a 10-a ediție. Despre acest demers de suflet  ne-a vorbit în cele ce urmează inițiatorul taberei, părintele paroh Vasile Farcaș.

Reporter: Care este povestea Taberei de Vară ”Bucuria Comuniunii”?

Pr. Vasile Farcaș:  Tabăra ”Bucuria Comuniunii” s-a născut în urmă cu 10 ani, după ce am venit în parohia Apalina, din dorința de a implica tinerii în activitățile parohiei, culturale, sociale, filantropice. Prima dată am strâns un grup restrâns de tineri care au avut primele activități. Nu era neapărat în timpul acesta în care ne aflăm acum. Practic, tabăra are loc în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, 1-15 august. La început, activitățile le-am făcut în preajma sărbătorilor de Paști și  de Crăciun. Erau tot felul de acțiuni sociale prin care  ajutam oamenii. În cele din urmă ne-am gândit să facem ceva mai amplu pentru ei, un loc în care tinweii să se poată întâlni, să socializeze, să învețe lucruri noi, să se joace.  Am avut acest spațiu care este de fapt fosta casă parohială care în continuare  aparține parohiei. Era o casă care nu era locuită și atunci am făcut câteva schimbări. Am amenajat o baie pentru mai multe persoane,  am amenajat camerele, o sală de pictură, o sală unde am amenajat un muzeu unde  avem activități  care se fac la țară, țeșut la război și alte activități. Avem de asemenea o sală pentru cei mai mici, preșcolari și o sala de proiecție în care vedem filme. Fiecare sală a  fost amenajată. Pe parcurs am amenajat  și spațiul de afară. O clădire am amenajat-o pentru bibliotecă, pentru sală de sport.

Rep.: În urmă cu 10 ani era ceva  inedit să organizezi o astfel de tabără de vară. Cum a fost ea primită de comunitate?

Pr.V.F.: La început, chiar noi cei din cadrul Consiliului Parohial, puțin am fost sceptici pentru că astfel de activități privesc și niște cheltuieli. Ca să faci lucrurile care le facem noi aici erau nevoi de niște investiții. Nu foarte mari, dar era nevoie. Atunci, fiind prinși și cu niște lucrări administrative în parohie, trebuia să mai iau din buget. Dar, încet oamenii  au văzut că acești tineri sunt viitorul bisericii și trebuie aduși în tinda bisericii, locul unde învățau copiii în urmă cu câteva zeci sau sute de ani. Așa am încercat să-i aducem, nu neapărat în tinda bisericii,  dar în acest loc, în această tabără ca să se simtă că sunt sub oblăduirea Bisericii. Au început să înțeleagă că e nevoie, după aceea chiar ne-au sprijinit, atât Consiliul Parohial cât  și oamenii au decis să ne susțină cu diferite lucruri care erau necesare pentru desfășurarea taberei. Bucuria cea mare care o am este că mulți au fost cei care, să nu spunem ne-au copiat dar s-au inspirat de la noi. Așa se face că au început să se organizeze astfel de tabere și în alte parohii.

Rep.: Cum sunt structurate activitățile din cadrul taberei?

Pr. V.F.: Am început cu pictura pe sticlă. Asta era tema principală, pentru că așa am inițiat și proiectele care le-am făcut. Era și dorința copiilor pentru această temă, doreau să vadă, să învețe această tehnologie a picturii pe sticla. După aceea, încet încet activitățile au început să fie diversificate. Pe lângă pictură am început să facem lucrări în lut. După aceea, am făcut muzeul care îl avem aici, cu război de țesut, vârtelniță, fapt pentru care ne-am axat pe ateliere  de croșetat și de cusut. Bineînțeles, pe lângă acestea sunt activitățile de socializare, jocuri interactive care le facem, inclusiv muzică, dansuri. Am avut și activități cu mai mulți copii care fac vioară, am făcut o orchestră cu ei. Am avut dansuri, avem și Corul ”Bucuria Comuniunii” care în anii anteriori se pregătea în această tabără pentru paticiparea la diferite festivaluri internaționale. Recent ne-am întors din Turcia de la festivalurile din Eceabat și Canakkale.

Rep.: Ce aduce această a 10-a ediție a taberei?

Pr. V. F.: Anul acesta tabăra a debutat în data de 3 august. La deschiderea taberei am avut invitați de la bibliotecă, pe domnul director Florin Bengean și am făcut o deschidere oficială, după care am continuat în fiecare zi cu activitățile noastre până marți, 12 august. După aceea ne-am pregătit pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Anul acesta, dacă nu mă înșel, am avut înscriși undeva la 108 persoane. Aici intră și voluntarii. Practic, voluntar înseamnă orice persoană începând  cu vârsta de liceu . Ei deja îmbracă tricoul mov care este tânjit de toți. Fiecare abia așteaptă să-l îmbrace și după aceea să ajute la desfășurarea activităților.

Toți își doresc să ajungă să evolueze, să fie mari, să fie și ei voluntari, să se implice în organizare. De la an la altul vin tot mai mulți. Anul acesta sunt undeva la 108 înscriși. De regulă, în fiecare am avem undeva la 100 de pesoane înscrise în această tabără de vară.

Rep.: Cum e să priviți retrospectiv la toți acești 10 ani?

Pr. V. F.: Privesc la copiii care erau la început mici, primele generații care  au deschis acest șir de ani ai taberei. Acum deja se uită în urmă, se văd în  tablourile  care le avem în această clădire și observă  cum au evoluat, cum au crescut alături de noi. Bucuria este că dintre cei care erau atunci mai marișori, unde viața i-a purtat,  trăiesc cu gândul și cu amintirile de la această tabără. Mulți dintre ei, acolo unde au ajuns cu familiile, ajută mai departe la rândul lor în parohile în care sunt, continuă practic ceea ce au început aici, împreună cu noi. Cât despre cei mici,  abia așteaptă să vadă și ei că vor fi în acele imagini și se vor bucura în continuare de această tabără.

Rep.: Care e cel mai mare câștig pentru un copil participând la o astfel de tabără?

Pr. V.F.: În primu rând e distracția și bucuria de a fi împreună aici cu toții. Ei socializează, se întâlnesc și în timpul școlii, sunt împreună, dar acolo este deja altceva. La școală este programul de învățat, trebuie să-ți pregătești lecțiile. În schimb, aici vin relaxați, abia așteaptă să ajungă să se joace și să se simtă bine unii cu alții. În fiecare zi așteaptă să facă activități noi, în fiecare zi doresc să vadă lucrurile care le-au realizat, brățări, icoane, să vadă că rămâne după ei un rezultat, că e o perioadă care au câștigat-o, nu au pierdut-o.

Tabăra, având în vedere că este făcută prin biserică, cu binecuvântarea ÎnaltPreasfințitului Arhiepiscop  Irineu, noi pe lângă faptul că avem activitățile care le susținem, sunt și activitățile biblice. Avem și partea religioasă. În general, cei care au în sufletul lor un dram de apropiere de Dumnezeu,  de biserică, vin aici în tabără. Noi și încheiem de altfel fiecare zi de tabără cu participarea  la Paraclisul Maicii Domnului la biserică. După ce terminăm fiecare zi de tabără, cu toții  mergem la biserică, acolo stau o oră cât ține Paraclisul, după aceea merg acasă. Aceasta este condiția, tabăra se încheie odată cu sfârșitul Paraclisiului.

Legat de acest aspect, ei știu când vin aici că  merg într-o tabără unde au legătură cu spiritualitatea, știu că fac acest lucru. Consider că pentru ei nu e ceva deranjant, nu e cea supărător. Ba din contră, ei își doresc asta. Îi văd cum își spun rugăciunea la masă,  îi văd cum cântă la Paraclis, cum se roagă. Asta înseamnă că pentru ei e ceva plăcut și,  aș spune eu, chiar atractiv, văzându-se împreună. E drept că în restul anulului nu sunt așa mulți la biserică, nu ai cum să-i aduni, că sunt din mai multe părți, nu doar din comunitatea noastră, sunt din tot Reghinul și din împrejurimi, dar pentru noi, este o realizare pentru că în acest Post al Adormirii Maicii Domnului, ei vin împreună la această întrunire a noastră. E un câștig pentru ei că nu aleg să meargă în altă parte unde probabil influența ar fi mai mare. Aici nu găsesc ceea ce găsesesc în alte părți, chestiunii negative, să spunem așa, ci pozitive și zic eu, constructive pentru ei și un câștig pentru Biserica lui Hristos.

Rep.: Ce v-ați dori să îmbunătățiți la această tabără?

Pr. V. F.: Noi de la an la an am îmbunătațit tabăra. De la an pe an lucrurile au perseverat și au evoluat. În primul rând cu locația. Am început într-o cameră, după aceea ne-am extins. Am refăcut tot spațiul din casă, după care  am ieșit în curte și am continuat să îmbunătățim spațiul. Bineînțeles că,  odată cu ce am avut și spații, am avut si activități noi Am putut să nu mai stăm 20 de persoane într-o cameră cum era la început. Am început să evoluăm ca număr de participanți la această tabără, dar și ca număr de activități.

Sperăm pe viitor să menținem acest nivel, știut fiind faptul că în aceste vremuri e greu să te menții.  E ușor să pornești poate, dar de multe ori e foarte greu să întreții un temperament continuu. Îmbucurător pentru noi este că  am reușit în acest an să avem o asociație, Asociația Arimatea și prin ea să putem beneficia de sprijin de la autorități. Așa am putut să fim mai relaxați din punct de vedere financiar pentru că ne-au susținut. Le mulțumim pe calea aceasta pentru că activitățile noastre au putut să devină mai ușor de efectuat.

A consemnat Alin ZAHARIE

