”Târgul tradițional al pepenilor”, în Sânpaul

”Târgul tradițional al pepenilor”, în Sânpaul20 august 2025
Primăria Comunei Sânpaul organizează sâmbătă, 30 august, o nouă ediție a evenimentului ”Târgul tradițional al pepenilor”.
Potrivit organizatorilor, deschiderea evenimentului va avea loc la ora 14.00, iar pe lista artiștilor invitați se află: DJ Blue Eyes Ionuț, Ina Todoran și Ovidiu Furnea, Costi Dumitru, Nelu și Adriana Maior, Katona Peter și echipa lui, Elys și Roby cu formația, Asociația Floare de Nu Mă Uita – acompaniată de Gyarfas Robert și orchestra lăutărească, Tiltott Illes, Andreea Bălan cu Petrișor și Bogdănel.
