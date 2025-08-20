Te-ai gândit vreodată că un simplu gest poate schimba destine? Asociația Construim Viitorul prin Zâmbete aduce bucurie prin inițiative culturale, educaționale și sociale

Asociația Construim Viitorul prin Zâmbete este o asociație mureșeană, înființată recent „din dorința sinceră de a aduce bucurie prin inițiative culturale, educaționale și sociale”, mi-a spus Ramona Péterfi, unul dintre fondatorii asociației. Ramona Péterfi, , alături de soțul său, Árpád Péterfi, au creat această asociație din dorința de a aduce bucurie și sprijin acolo unde este nevoie, pornind de la întrebarea: te-ai gândit vreodată că un simplu gest, un zâmbet sau o îmbrățișare pot schimba destine?

„Fundația e, în primul rând, comunitară, dar îmi doresc să pot ajuta oamenii indiferent de unde provin. Am înființat-o ca proiect care vizează în principal comuna mureșeană Ceuașu de Câmpie, dar vom extinde proiectele și la un nivel mai mare când este nevoie. Visăm la o lume în care fiecare om este văzut, ascultat și încurajat să crească. La început nu am fost doar noi, am avut alături oameni minunați, care s-au implicat, au adus idei, energie și determinare – oameni fără de care nimic nu ar fi fost posibil”, a transmis fondatoarea.

Alături de oamenii care i-au sprijinit, membrii asociației au reușit până acum să organizeze evenimente precum Ziua Bucuriei, o excursia la Dino Parc, o sărbătoare intitulată Roadele Toamnei și concertul de colinde „Răsună colindele în sat”, evenimente ce adună oamenii comunității comunei Ceuașu de Câmpie – și nu numai – împreună.

O asociație născută „organic”

Înființarea asociației vine pe linia unui demers logic, mi-a spus fondatoarea: „Pentru a continua pe drumul acesta, într-un mod legal, transparent și responsabil, am ales să înființăm asociația. Este un pas firesc și important pentru a dezvolta proiecte noi, pentru a colabora cu instituții și parteneri și pentru a aduce mai mult bine în comunitate, pe termen lung”.

Misiunea asociației are la bază ideea că schimbarea începe cu fiecare om, dorind să ofere un sprijin real, să inspire încredere și să cultive respectul, educația și solidaritatea pentru ca fiecare persoană să poată crește, învăța și contribui cu lumină în jurul său.

„Visăm la o lume în care fiecare om este văzut, ascultat și încurajat să crească. O lume în care copiii se simt protejați, adulții găsesc sprijin, iar tradițiile, credința și grija pentru ceilalți devin firești, nu excepții”, a mai transmis Ramona Péterfi.

Valorile pe care se bazează activitatea asociației sunt solidaritatea – împreună pentru schimbare, respectul pentru oameni, tradiții și comunitate, educația continuă – dezvoltarea fiecărui om, în orice etapă a vieții și susținerea, încurajarea și oferirea de resurse celor care merită să strălucească.

„Construim viitorul împreună cu bucurie, responsabilitate și încredere în puterea comunității. Alătură-te și tu! Donează, fii voluntar, spune și altora despre noi!”, a conchis Ramona Péterfi din partea Asociației Construim Viitorul prin Zâmbete.

(A.B.)