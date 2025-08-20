Un nou program de masterat la UMFST. „Istoria religiilor – Religie și politică” se adresează celor interesați de tradiții și mituri

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”, din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, lansează în această toamnă un nou program de studii: Masteratul de cercetare „Istoria religiilor – Religie și politică”. Înscrierile au loc în perioada 1 – 4 septembrie.

Conform site-ului universității, acest program este primul program masteral de cercetare din România despre relația dintre religie și politică din perspectiva studiilor religioase, un program de studii care analizează religia ca realitate istorico-politică, urmărind în paralel tradiții, mituri și instituții, pe temeiuri istorice și politologice.

Cursurile vor fi predate integral în limba engleză de către specialiști consacrați în studii religioase, istorie, antropologie și teologie la universitățile din Europa de Vest și din Statele Unite. Programul va beneficia de relațiile dezvoltate de UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș cu universități europene care au în curriculă studiul religiei. Activitățile didactice vor fi susținute inclusiv de specialiști din universitățile din Vest, iar prin programele Erasmus, viitorii masteranzi vor putea urma studii în universitățile partenere.

Curriculumul acoperă subiecte precum fundamentalismul religios, raportul stat–biserică în Europa Centrală și de Est, religia în relațiile internaționale, migrația, precum și lectura obiectelor și textelor sacre. Întreg demersul didactic va pune în evidență continuitățile istorice care leagă modernitatea politică de imaginarul religios, cu atenție specială pentru cazul României și pentru impactul secularizării și al radicalizărilor recente asupra discursului public.

Conform sursei citate, studenții vor dobândi competențe, la un nivel avansat de înțelegere a dezbaterilor conceptuale asupra rolului religiei în politică la nivel global, regional și local, într-o perioadă când religia joacă un rol semnificativ în relațiile internaționale și în politicile statului național. Se vor familiariza astfel cu expresii specifice factorului religios într-o perioadă când societățile mono-religioase se transformă, sub impactul migrației și al platformelor sociale, în societăți pluri-religioase și creează un spațiu pentru învățarea toleranței față de aceste religii. Vor primi resursele teoretice și metodologice necesare pentru a înțelege modurile în care relația dintre stat și comunitățile religioase este creată la nivel național și transnațional.

Pentru detalii suplimentare despre admitere accesați link-ul: https://adminfo.umfst.ro/…/calendar-preadmitere

(A.B.)

sursa foto: Facebook – UMFST