VIDEO, FOTO: Festivalul Cepei de la Suseni, la moment jubiliar

Asociația de Dezvoltare Susenii Mureşului, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Suseni a organizat la finele săptămânii trecute (16-17 August 2025) a X-a ediție a Festivalului Cepei. Întinsă pe durata a două zile, sărbătoarea de tradiție a Suseniului a adus pe terenul de fotbal din comună un program bogat din care nu au lipsit muzica și buna dispoziție.

Deschiderea oficială a sărbătorii de la Suseni i-a adus pe scenă pe Mihai Morar, primarul comunei Suseni, o parte din consilierii locali ai comunei Suseni, Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș, grupul de femei din satul Luieriu care au deschis momentul festiv cu tradiționala chiuitură de întâmpinare a oaspeților la Festivalul Cepei de la Suseni.

„S-au făcut eforturi foarte bani pentru a organiza acest festival care îl desfășurăm pentru locuitorii comunei Suseni și pentru invitații care participă an de an la acest festival. Am avut anul trecut un festival foarte reușit, poate cel mai reușit de până acum. Sperăm că anul acesta să-l depășim. Vreau să mulțumesc frumos colegilor din Consiliul Local care au alocat fondurile necesare organizării acestui festival. Vreau sa mulțumesc colegilor din primărie care mă susțin. Mulțumesc locuitorilor comunei pentru că m-au ales în funcția de primarul, funcție care mă onorează, mă obligă și sper că în anii care urmează să pot să rezolv problemele pe pe care le avem în comunitate. Să știți că nu e ușor, dar nu mă plâng. Până la urmă mi-am asumat această funcție de primar. Sper că voi avea puterea să rezolv aceste probleme. Două lucruri mici le cer locuitorilor comunei, răbdare și înțelegere, pentru că am nevoie de aceste lucruri, sper să am înțelegere la toată lumea. Vreau să mulțumesc consilierului meu personal, Simon Istvan care mă susține, părinților care sunt alături de mine de fiecare dată. Și nu în ultimul rânnd doamnelor din Luieriu care au deschis așa de furmos acest moment de deschidere”, a precizat Mihai Morar, primarul comunei Suseni.

Conform tradiției, binecuvintarea creștină a fost adusă de preoții ortodocși Todoran Răzvan din Suseni și Sorin Sîplăcan din Luieriu alături de părintele reformat Dobos Lorand din Suseni.

Oaspete la momentul deschiderii festive a fost Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batos.

„Vreau să felicit gazdele din Suseni, pe domnul primar, consilierii locali și pe toți participanții la această sărbatoare pentru faptul că organizează astfel de manifestări. În ciuda vremurilor grele, cu bani puţini, atât cât se poate, e important să continuie organizarea unor astfel de sărbători, aşa cum spuneau preacucernicii părinţi, cu rugăciuni înainte. Să ne rugăm bunului Dumnezeu să dea în primul rând înţelepciune mai marilor lumii şi să fie pace. Alături de această pace, cu bunătatea lui Dumnezeu noi ne vom trăi viața așa cum știm, în localitățile noastre, prin muncă, prin cinste și bună rânduială, să fim oameni, să fim buni gospodari și să facem să fie bine. Vă doresc zi bună, petrecere frumoasă!”, a spus Dumitru Dinu Cotoi.

Premierea seniorilor

Un moment special în cadrul deschiderii oficiale a fost premierea cuplurilor care în acest an au împlinit 50 de ani de cănicie, familia Racz Mihai și Ema, familia Morar Aurel și Dorina, familia Săcălean Ilie și Fironica, precum și a persoanelor care au împlinit în acest an frumoasa vârstă de 90 de ani, Baki Iuliana, Toncean Alexandru, Marton Iuliu, Sîplăcan Iacob, Oancea Aurel, Stavilă Floarea

Producătorii locali, la loc de cinste

Festivalul Cepei a fost un bun prilej pentrul cei din comuna Suseni să-și prezinte bogăția, foe că vorbin de cea culinară, la loc de cinste fiind și în acest an Stâna de la Luieriu condusă de Eugen Oancea, completați de alți producători locali, fie că vorbim de cei care pun în valarea lavanda (lavandula.ro), portul popular (Floarea Bompa), sau nelipista ceapă de Suseni (Agota Mircea Demeter)

Nelipsita Ceapă de Suseni

„Suntem aici la Festivalul Cepei de la Suseni în dublă ipostază. În primul rând în ce privește agricultura, suntem prezenți cu binecunoscuta ceapă de Suseni pe care o cultivăm în gospodăria proprie alături de o gamă bogată se legume. Practic, tot ce ne poate oferi pământul în zona noastră noi cultivăm.

Avem vreo 60 de ari de teren unde cultivăm ardei, vinete, fasole, ceapă. tarhon, tot ce gasiti și la standul nostru, plus alte bunătăți puse la borcan, incepând de zacuscă, arde iuți, ciolomadă. Nu e niciun secret legat de ”Ceapa de Suseni”, e cea mai bună, să fie un pic dulce la gust și un pic să piște. Sunte cele două calități. Producția anul acesta a fost un pic mai slabă din cauză că frigul a ținut mai mult, a fost și un sezon mai ploios, nu a fost căldura când a trebuit, dar una peste alta e bine, ne mulțumim cu ce avem.

Pe lângă partea de agricultură suntem și cu brandul ”Larma” prin care oferim servicii de tapițerie, respectiv mobilier tapițat la comandă, canapele, scaune, paturi, pereți tapițați, retapițări, recondiționare si modificări aspect tapițerie. Chiar avem o canapea tapițată expusă în zona de protocol a oaspeților festivalui. Acest business cu tapițeria l-am început în urmă cu trei ani, de care mă ocup eu și cu soțul meu. Toți din familie ne ocupăm atât de agricultură cât și de partea cu tapițerie”, ne-a declarat Agota Mircea Demeter.

Bompa Florea, pasiune pentru portul popular

„De vreo 4 ani m-am început la modul serios, de când am ieșit la pesnie. Știți cum se spune, niciodată nu e prea târziu să faci ceva ce-ți place. Legat de cusut, de lucrul manual, acesta l-am deprins de când eram copil, acasă la Toaca, satul natal. Acolo toată lumea se ocupa cu aceasta îndeletnicire. Anii au trecut, am ajuns să lucrez la oraș, la Reghin, mai exact la fostul IPM Sport, iar după pensionare, stabilită fiind la Luieriu, eu fiind mereu obișnuită să fac câte ceva, m-am apucat la modul serios să fac costume populare.

Mi-e tare dragă această îndeletnicire, uneori stau până târziu în noapte până să-mi iasă modelul. Cu drag particip la festivaluri, acolo unde sunt chemată, Așa mai socializăm cu lumea, mai schimbăpm impresii, e mult mai bine deât să stai acasă. De la Festivalul Cepei nu puteam lipsi, dat fiind că acum locuiesc în această comună. Baiul e că la noi, prea puțini mai sunt care să se ocupe de așa ceva, cu toate că pe vremuri erau multe femei care brodau. Acum lumea s-a cam lăsat, iar cei tineri din păcate nu sunt prea interesați. Asta e, ducem noi câ mai putem această tradiție”, a precizat Bompa Floarea, meșter popular din localitatea Luieriu, comuna Suseni.

Cântec, joc și voie bună

Programul artistic al Festivalul Cepei s-a întins pe durat a două zile. În ziua de sâmbătă, 16 august au urcat pe scenă soliștii Asociației Culturale ”Flori de pe Mureş”, soliștii Andreea Morar, Daria Pogǎcean, Gizella lanko, Florin Vos și formația Semnal M.

Protagoniștii zilei de duminică au fost Ansamblul ”Doina Mureşului”, Teodora Mariş, Natalia Moldovan, Maria Antonia Lazăr, Alesia Maria Moldovan Ansamblul ”Zestrea Satului” din Dulcea, Diana Tişe, Dalia Fendrihan, Ansamblul de Danduri ”Bíborka” din Suseni, Gizella lanko și Dorina Oprea, Ciprian şi Mihaela Istrate, Tomy & Band, Lupu şi Cornelia Rednic. Formațiile Titan și Compact au tras cortina peste cea de a X-a ediție a Festivalului Cepei, nu înainte ca cei prezenți să se bucure de focul de artificii.

Alin ZAHARIE