Aquaserv, investiție de 12 milioane de lei din fonduri proprii

Compania Aquaserv a anunțat o investiție pentru asigurarea apei potabile în zona de câmpie a județului Mureș.

„În ultimii ani, verile tot mai secetoase și consumul ridicat au făcut dificilă alimentarea cu apă potabilă a localităților de pe traseul Voiniceni – Sărmașu. Situația este agravată de utilizarea apei potabile în agricultură și zootehnie, ceea ce suprasolicită rețeaua existentă.

Pentru rezolvarea acestor probleme, a fost semnat contractul de lucrări „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș – Conductă de aducțiune Târgu Mureș – Voiniceni”.

Detalii proiect:

• Valoarea lucrărilor: 12.059.037,21 lei (fără TVA)

• Durata execuției: 24 luni

• Garanție: 36 luni

• Finanțare: din surse proprii Compania AQUASERV S.A.”, a anunțat Aquaserv printr-o postare pe Facebook.

„Ce se va realiza:

• Stație de pompare apă potabilă la Uzina de Apă Târgu Mureș

• Conductă nouă de transport apă (diametru 400 mm, lungime ~6 km) până la Gospodăria de apă Voiniceni

Noua infrastructură odată construită, va asigura debitul necesar pentru zona Voiniceni – Sărmașu.

Apelul nostru pentru consum responsabil rămâne în continuare valabil! Chiar și cu această investiție, consumul responsabil rămâne esențial”, mai este menționat în postarea companiei.