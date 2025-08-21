Thursday, 21 August 2025
Aquaserv, investiție de 12 milioane de lei din fonduri proprii
Aquaserv, investiție de 12 milioane de lei din fonduri proprii

21 august 2025

Compania Aquaserv a anunțat o investiție pentru asigurarea apei potabile în zona de câmpie a județului Mureș. 

„În ultimii ani, verile tot mai secetoase și consumul ridicat au făcut dificilă alimentarea cu apă potabilă a localităților de pe traseul Voiniceni – Sărmașu. Situația este agravată de utilizarea apei potabile în agricultură și zootehnie, ceea ce suprasolicită rețeaua existentă.

Pentru rezolvarea acestor probleme, a fost semnat contractul de lucrări „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș – Conductă de aducțiune Târgu Mureș – Voiniceni”.
Detalii proiect:
• Valoarea lucrărilor: 12.059.037,21 lei (fără TVA)
• Durata execuției: 24 luni
• Garanție: 36 luni
• Finanțare: din surse proprii Compania AQUASERV S.A.”, a anunțat Aquaserv printr-o postare pe Facebook.

„Ce se va realiza:
• Stație de pompare apă potabilă la Uzina de Apă Târgu Mureș
• Conductă nouă de transport apă (diametru 400 mm, lungime ~6 km) până la Gospodăria de apă Voiniceni
Noua infrastructură odată construită, va asigura debitul necesar pentru zona Voiniceni – Sărmașu.
Apelul nostru pentru consum responsabil rămâne în continuare valabil! Chiar și cu această investiție, consumul responsabil rămâne esențial”, mai este menționat în postarea companiei.

Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea populației de urși

21 august 2025
Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

20 august 2025
CSM Sighișoara continuă pregătirile cu un nou meci amical

20 august 2025
Admitere la programele de masterat ale UMFST

20 august 2025
Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

18 august 2025
Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

18 august 2025

Administratie

La noapte se continuă tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor în Târgu Mureș

21 august 2025
Castelul Ugron din Zau de Câmpie, revine din domeniul privat în domeniul public al CJ Mureș

21 august 2025
Consiliul Județean Mureș, rectificare de buget. Sume suplimentare pentru Muzeul Județean, Ansamblul Mureșul și Spitalul Clinic Județean

21 august 2025
Procesul dintre Instituția Prefectului vs. CL Ungheni pe transferul către ASA cu termen fixat

21 august 2025
Restricții de trafic în jurul Cetății din Târgu Mureș

21 august 2025
Continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile

21 august 2025

Social

Zacusca de Artă caută voluntari. 3 zile de artă și muzică în Cetate

21 august 2025
Pompier mureșean la Campionatul European din Bulgaria

21 august 2025
HIFA-România sărbătorește 25 de ani de activitate în sprijinul persoanelor cu dizabilități

21 august 2025
Începe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar la Târgu Mureș

21 august 2025
Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea populației de urși

21 august 2025
”Cutia Bebelușului” ajunge la alte 300 de mame cu nou-născuți din județul Mureș

21 august 2025

Politic

VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

20 august 2025
Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025
Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

19 august 2025
ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

19 august 2025
Emil Aurel Dandea, un ”reper al administrației locale”

18 august 2025
FOTO: Liderul AUR, George Simion, din nou alături de mureșeni la Oarba de Mureș!

15 august 2025

Business

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

21 august 2025
Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnologie de ultimă generație 

21 august 2025
Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectura tradițională secuiască

20 august 2025
Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

20 august 2025
ABC-ul începătorului în tranzacționare – Iată ce trebuie să știi înainte să alegi o platformă de trading

20 august 2025
”Parada Taurilor” Semtest-BVN Mureș revine cu ediția a 23-a

16 august 2025

Sanatate

Eliberarea rezultatelor la testarea gratuită HPV, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

21 august 2025
21 august – Ziua Medicinei Militare din România. Expoziție de carte la Biblioteca Județeană Mureș

21 august 2025
FOTO - VIDEO: „Guvernul Bolojan, repetent la Educație!”. Proteste în fața Prefecturii Mureș. Sindicaliștii cer demisia lui Daniel David

20 august 2025
INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de facultate la UMFST Târgu Mureș au fost extrem de dinamici și plini de oportunități”

19 august 2025
Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negativ

19 august 2025
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, inclus în rețeaua națională pentru finanțarea tratamentului pacienților critici cu plămân artificial

19 august 2025

Invatamant

Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

21 august 2025
Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când se vor desfășura?

21 august 2025
FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

21 august 2025
Admitere la Arhitectură în limba engleză a UMFST. 14 locuri fără taxă rămase pentru septembrie

21 august 2025
Un nou program de masterat la UMFST. „Istoria religiilor – Religie și politică” se adresează celor interesați de tradiții și mituri

20 august 2025
Săli de clasă ultra-moderne, la Școala Gimnazială ”Emil Drăgan” din Ungheni

20 august 2025

Sport

Cupa Stelelor de Aur la Cucerdea

21 august 2025
Salvamontiștii mureșeni, la datorie

21 august 2025
Szőcs și Ionescu, în semifinală la Europe Smash 2025

21 august 2025
Poziția ASA Târgu Mureș înaintea meciului cu ACS Dumbrăvița

21 august 2025
Procesul dintre Instituția Prefectului vs. CL Ungheni pe transferul către ASA cu termen fixat

21 august 2025
Noi performanțe pentru mureșeanul László Kádár la darts

20 august 2025

La noapte se continuă tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor în Târgu Mureș

21 august 2025
Castelul Ugron din Zau de Câmpie, revine din domeniul privat în domeniul public al CJ Mureș

21 august 2025
Consiliul Județean Mureș, rectificare de buget. Sume suplimentare pentru Muzeul Județean, Ansamblul Mureșul și Spitalul Clinic Județean

21 august 2025
Procesul dintre Instituția Prefectului vs. CL Ungheni pe transferul către ASA cu termen fixat

21 august 2025
Restricții de trafic în jurul Cetății din Târgu Mureș

21 august 2025
Continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile

21 august 2025
Comuna Suplac, între criza apei și incertitudinea finanțărilor pentru proiecte. „Sunt la al cincilea mandat, dar încă nu m-am întâlnit cu așa nesiguranță”

20 august 2025
Stradă din Târgu Mureș, modernizată

20 august 2025
Asociaţiile profesionale ale magistraţilor i-au solicitat Prim-Ministrului retragerea proiectului de lege privind pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor

20 august 2025
O nouă investiție, de 3,7 milioane de euro, demarată la Sovata

20 august 2025
VIDEO, FOTO: Festivalul Cepei de la Suseni, la moment jubiliar

20 august 2025
Proiectul de reabilitare energetică a blocului de pe Str. Reșița 4 AB, aprobat de consilierii locali

19 august 2025
S-a stins din viață Ioan Covrig, fost primar al orașului Ungheni

19 august 2025
CL Târgu Mureș: 90.000 de lei pentru „Pâine Nouă” și 36.000 pentru un eveniment din „Vâltoarea”, manifestație deja finanțată de primărie cu 300.000 de lei

19 august 2025
Dosar penal deschis în cazul celor trei urși otrăviți în județul Mureș

18 august 2025
Doar 20 de urși vânați în județul Mureș în 2025, dintr-o cotă alocată de 43

18 august 2025
La Mulți Ani, Valer Botezan!

18 august 2025
Proiect pentru extinderea și modernizarea rețelei de apă potabilă în Sâncraiu de Mureș

17 august 2025

