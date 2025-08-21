Aquaserv, investiție de 12 milioane de lei din fonduri proprii

- Valentin Covaciu
Compania Aquaserv a anunțat o investiție pentru asigurarea apei potabile în zona de câmpie a județului Mureș.
„În ultimii ani, verile tot mai secetoase și consumul ridicat au făcut dificilă alimentarea cu apă potabilă a localităților de pe traseul Voiniceni – Sărmașu. Situația este agravată de utilizarea apei potabile în agricultură și zootehnie, ceea ce suprasolicită rețeaua existentă.
Pentru rezolvarea acestor probleme, a fost semnat contractul de lucrări „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș – Conductă de aducțiune Târgu Mureș – Voiniceni”.
Detalii proiect:
• Valoarea lucrărilor: 12.059.037,21 lei (fără TVA)
• Durata execuției: 24 luni
• Garanție: 36 luni
• Finanțare: din surse proprii Compania AQUASERV S.A.”, a anunțat Aquaserv printr-o postare pe Facebook.
„Ce se va realiza:
• Stație de pompare apă potabilă la Uzina de Apă Târgu Mureș
• Conductă nouă de transport apă (diametru 400 mm, lungime ~6 km) până la Gospodăria de apă Voiniceni
Noua infrastructură odată construită, va asigura debitul necesar pentru zona Voiniceni – Sărmașu.
Apelul nostru pentru consum responsabil rămâne în continuare valabil! Chiar și cu această investiție, consumul responsabil rămâne esențial”, mai este menționat în postarea companiei.
