Castelul Ugron din Zau de Câmpie, revine din domeniul privat în domeniul public al CJ Mureș

CJ Mureș, prin votul consilierilor, a decis reintroducerea Castelului Ugron în domeniul public al Județului Mureș. Potrivit documentației care însoțește proiectul de hotărâre votat în 21 august 2025, imobilul a fost trecut, în septembrie 2023, din domeniul public în domeniul privat „în vederea valorificării acestuia”.

„Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 161 din 21 septembrie 2023 privind stabilirea unor măsuri asupra unui imobil proprietate a Județului Mureș, în vederea valorificării acestuia, s-a revocat dreptul de administrare asupra imobilului situat în localitatea Zau de Câmpie, strada Parcului, nr.10, înscris în C.F. nr.51816/Zau de Câmpie, județul Mureș, drept constituit în favoarea Muzeului Județean Mureș prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.150/2017.

Totodată, s-a aprobat trecerea imobilului din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Mureş, în vederea valorificării şi vânzarea acestuia prin licitaţie publică, în condițiile legii”, este menționat în Referatul de aprobare semnat de Péter Ferenc. Președintele CJ MUreș.

Castelul Ugron revine în administrarea Muzeului Județean

În urma adoptării proiectului de hotărâre privind reintroducerea Castelului Ugron în domeniul public, acesta va avea și „regimul juridic avut anterior, de bun proprietate publică a Judeţului Mureş, aflat în administrarea Muzeului Judeţean Mureş”.

Consiliul Județean Mureș a încercat, fără succes, să vândă Castelul Ugron pentru 2,1 milioane de euro.

„Aleșii județeni au aprobat joi, 21 septembrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, cu unanimitate de voturi, revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Muzeului Județean Mureș asupra Castelului Ugron din localitatea Zau de Câmpie și trecerea imobilului respectiv din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș, precum și vânzarea acestuia prin licitaţie publică, la prețul minim de 10.510.919,97 de lei (aproximativ 2,1 milioane de euro).

Potrivit informațiilor furnizate de către Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, autoritatea publică judeţeană a primit două solicitări prin care se manifestă intenţia de achiziție a imobilul situat în localitatea Zau de Câmpie strada Parcului nr. 10”, conform unui articol realizat de Alex Toth, publicat pe site-ul ZI de Zi în 21 septembrie 2023.

Clădire – Castel „Ugron”, cu anexe şi teren

În anexa proiectului de HCJ, imobilul este prezentat detaliat:

„Zau de Câmpie, str. Parcului nr.10, imobil înscris în C.F. nr.51816 Zau de Câmpie, compus din: – Teren împrejmuit parţial cu gard de sârmă şi beton în suprafaţă de 13.911 mp;

– Construcții administrative și social-culturale, Nr. niveluri:4 ; SC la sol: 987 mp; SC desfășurată: 2518 mp; Corp principal monument istoric – „Castel Ugron”, în regim de înălțime S+F + Et1 (parțial) + Et2 (parțial), pe fundaţie de beton, zidărie din cărămidă, acoperit cu ţiglă compus din: – la subsol: – 2 săli de mese,1 bucătărie, 1 spălător veselă, 1 sală zarzavat, 2 spălătoare, 1 sală de sport, 1 arhivă, 1 sală depozit, 5 magazii, 1 uscătorie, 1 baie, 2 WC, 3 SAS, 1 club, 1 biro, 1 coridor, 1 garaj, 1 casa scării;

– la parter: – 8 săli, 1 birou, 3 dormitoare, 1 atelier, 2 grupuri sanitare, 1 spălătorie, 1 hol, 1 coridor, 1 casa scării;

– la etajul 1: – 7 dormitoare, 1 bibliotecă, 1 birou, 1 spălător, 1 croitorie, 1 infirmerie, 1 tampon, 1 grup sanitar, 1 hol, 2 casa scării, 2 terase;

– la etajul 2 : – 1 cameră, 1 casa scării.

– Construcții anexă, Nr. niveluri: 1;

SC la sol: 9 mp; SC desfășurată: 9 mp; Anexa în clădire P, construită cu zidărie de beton, acoperită cu placă de beton, compusă din: 1 pivniță edificat în 1912.”