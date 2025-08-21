Consiliul Județean Mureș, rectificare de buget. Sume suplimentare pentru Muzeul Județean, Ansamblul Mureșul și Spitalul Clinic Județean

Consilierii județeni au aprobat rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2025 în ședința ordinară din 21 august. Potrivit referatului de aprobare, publicat pe site-ul CJ Mureș, în buget a fost cuprinsă o sumă de 350.000 de lei pentru studiul de fezabilitate al drumului de descărcare în Miercurea Nirajului de pe autostrada A8 (Târgu Mureș – Târgu Neamț).

De asemenea, au fost alocați: 10.000 de lei pentru revista „Pompierii Mureșeni”, a fost majorat cu 840.000 de lei bugetul Muzeului Județean Mureș, cu 80.000 de lei bugetul Ansamblului „Mureșul”, iat bugetul Spitalului Clinic Județean Mureș a fost suplimentat cu suma de aproximativ 1 milion de lei.

Pentru ce sunt necesare suplimentările de buget

„Urmare solicitărilor primite de la unele instituții din subordinea Consiliului Județean Mureș, respectiv din partea serviciilor din cadrul aparatului propriu, s-a constatat necesitatea rectificării bugetului județului, după cum urmează:

– în urma propunerii Direcției Tehnice au fost modificate, în cadrul aceluiași volum, sumele cuprinse în anexele 8, 9 și 10, ca urmare a modificărilor intervenite în derularea contractelor încheiate. De asemenea, a fost cuprinsă suma de 350 mii lei necesară pentru SF – Drum de descărcare autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț în orașul Miercurea Niraj;

– a fost alocată suma de 10 mii lei pentru suplimentarea bugetului PSI, ca sprijin pentru editarea și tipărirea, în luna septembrie, a revistei ”Pompierii Mureșeni”;

– a fost suplimentat, cu suma de 100 mii lei, bugetul pentru Centrul American Corner ca urmare a alocării acesteia de către Primăria Municipiului Târgu Mureș pentru achiziționarea de cărți;

– a fost majorat cu suma de 840 mii lei bugetul Muzeului Județean Mureș, sumă necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru încălzit iluminat și forță motrică, ca urmare a epuizării sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul instituției, precum și pentru acoperirea majorărilor de tarife pentru energia electrică pentru perioada rămasă până la finele anului;

– a fost majorat cu suma de 80 mii lei bugetul Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” pentru plata chiriei aferentă locației în care funcționează activitatea instituției;

– a fost suplimentat bugetul Spitalului Clinic Județean Mureș cu suma de 1.010 mii lei, reprezentând lucrări de reparații interioare și exterioare în cadrul imobilului din Strada Hunedoara nr.29, lucrări necesare pentru asigurarea circuitelor și funcționării Secției Clinice de Pneumologie care își va desfășura activitatea în cadrul acestui imobil pe perioada executării lucrărilor de reabilitare la Secția Clinică de Pneumologie din str. Gheorghe Marinescu, nr.1,3,5”, conform referatului de aprobare a proiectului de HCJ privind rectificarea bugetară.

„În baza Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.97 din 29.06.2025 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru susținerea activității operatorilor aerieni care operează zboruri la/de la Aeroportul ”Transilvania – Târgu Mureș”, în scopul promovării zonelor deservite de aeroport, a fost cuprinsă în bugetul județului suma de 7.500 mii lei, defalcată pe trei ani, respectiv 500 mii lei – anul 2025, 3500 mii lei – anul 2026 și 3500 mii lei – anul 2027”, mai e menționat în documentul citat.

Ședința CJ Mureș s-a desfășurat în format online joi, 21 august, de la ora 13:00.