Cupa Stelelor de Aur la Cucerdea

Comuna Cucerdea va găzdui sâmbătă, 23 august, un eveniment sportiv dedicat mișcării și fotbalului, eveniment intitulat Cupa Stelelor de Aur. Competiția se va desfășura pe terenul sintetic din localitate, cu începere de la ora 8:00. Ziua va debuta cu un meci demonstrativ între foști jucători ai comunei, reprezentanți ai generațiilor care au activat în perioada 1985–2025.

Ulterior, tinerii din comunitățile Șeulia, Bord și Cucerdea vor continua programul prin meciuri de fotbal. Organizatorii îi așteaptă la eveniment pe toți cei care au jucat sau susținut de-a lungul timpului fotbalul. Pentru detalii, persoana de contact este Ioan Potor, la numărul de telefon 0733.376.390.

(D.C.)