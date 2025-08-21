”Cutia Bebelușului” ajunge la alte 300 de mame cu nou-născuți din județul Mureș

Cea de-a treia ediție a Programului ”Cutia Bebelușului”, finanțat de Fundația OMV Petrom și implementat la nivel național de Salvați Copiii România și Asociația SAMAS, începe în luna august și în județul Mureș. În următoarele 12 luni, la nivelul județului Mureș, alte 300 de mame cu nou-născuți vor beneficia de cutia cu peste 64 de produse esențiale necesare bebelușului în primele luni de viață, ducând numărul total al beneficiarelor acestui program, de la prima ediție până la finalul celei de-a treia, la 740.

Programul va fi derulat în cele 102 de unități administrative-teritoriale din județul Mureș de Organizația Salvați Copiii, care va acorda 300 de cutii. 6 specialiști locali și medici de familie care colaborează cu Salvați Copiii facilitează în această ediție interacțiunea cu beneficiarii și le oferă acestora cursuri despre creșterea și îngrijirea copilului, consiliere în alăptare, precum și asistență medicală.

În primele două ediții, în județul Mureș 740 de părinți au beneficiat de cursuri, pentru sănătatea mamei, copilului și a întregii familii susținute de profesioniști iar mamele au participat la cursuri pentru alăptare.

„Programul ”Cutia Bebelușului” a fost un real succes, oferind mamelor și bebelușilor din medii defavorizate un început mai ușor în viață. Acest prim pas le-a oferit sprijin concret, într-un moment esențial. Mamele au fost nu doar sprijinite, ci și responsabilizate în ceea ce privește controalele medicale periodice din timpul sarcinii. În speranța continuării acestui proiect, le mulțumesc în numele colegilor, al mamelor și al copiilor care au beneficiat de sprijinul oferit – dar și al celor care vor urma. Împreună, putem oferi o viață mai bună copiilor!”, a precizat Dr. Luminița Boitor, medic de familie în comuna Nadeș, colaboratoare a Organizației Salvați Copiii.

”Cutia Bebelușului” conține peste 64 de produse esențiale nou-născutului în primul an de viață: haine, scutece, lenjerie de pat, saltea, pilotă, prosop, sistem de înfăşat, articole de îngrijire pentru mame, cosmetice şi consumabile pentru îngrijirea nou-născuților, termometru de baie, termometru digital pentru corp, pachet de scutece, foarfecă pentru copii, inclusiv jucării şi cărţi pentru copii. Odată golită de produse, cutia se transformă într-un spațiu sigur pentru somnul bebelușului în primele luni de viaţă, când riscul morţii prin sufocare este foarte ridicat.

“A fost pentru prima dată când cineva m-a întrebat dacă am nevoie de ajutor și chiar mi l-a oferit. Cutia a însemnat mult pentru mine și bebelușul meu!”, a spus Anca o beneficiară a programului.

(A.T.)