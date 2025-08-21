Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, alături de comunitate la Zilele Culturale ale Romilor

„Zilele Culturale ale Romilor – Le Romengo Ges” se desfășoară și anul acesta în Cetatea Medievală a orașului Târgu Mureș. Evenimentul organizat de Aven Amentza – o organizație non-guvernamentală care dorește să îmbunătățească situația socială a comunității romilor – va aduce timp de trei zile, în perioada 22 – 24 august, mulți artiști îndrăgiți și activități pentru întreaga familie.

Direcția de Asistență Socială (DAS) Târgu Mureș se alătură, și în acest an, inițiativei, implicându-se pentru a sprijini incluziunea socială, promovarea diversității culturale și întărirea legăturilor dintre comunitate, copii, tineri și familii. Astfel, în cadrul programului, sâmbătă, 23 august, și duminică, 24 august, între orele 10:00 – 13:00, DAS Târgu Mureș, alături de partenerii săi, organizează și susține activități dedicate copiilor: jocuri educative și recreative; ateliere handmade și activități creative; surprize pregătite pentru cei mici, pentru a-i încuraja să descopere bucuria tradițiilor și a timpului petrecut împreună.

„Prezența DAS la acest eveniment face parte din misiunea noastră de a contribui la dezvoltarea armonioasă a copiilor și la construirea unei comunități mai solidare, bazate pe respect reciproc și acceptare. Mulțumim tuturor partenerilor implicați în organizarea activităților comune: Biblioteca Județeană Mureș, Ajungem Mari Mureș, Salvați Copiii – Filiala Mureș, Fundația Talentum și Fundația Kiwi. Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș rămâne deschisă și angajată în sprijinirea inițiativelor care aduc împreună oamenii, indiferent de vârstă sau etnie, în spiritul diversității și al solidarității sociale”, a declarat pentru cotidianul Zi de Zi, Andreia Moraru, director executiv al DAS Târgu Mureș.

Ateliere, târguri și muzică

În cadrul evenimentului, vor fi prezenți și reprezentanți ai Bibliotecii Județene Mureș, care îi va primi pe târgumureșeni cu diverse activități distractive și educative, printre care: Ateliere de lectură – povești și personaje de poveste; „Poveste pentru suflet” din cultura romă; ora de desen – Personajul meu preferat este…; ateliere handmade; jocuri educative și de societate și „Cuvinte încrucișate” – crosswords.

Conform postării publice a organizatorilor, nu va lipsi expoziția cu vânzare a meșteșugarilor romi din țară. Mai mult, vor fi prezente pe scena Cetății ansambluri din Ungaria, din județul Mureș, dar și din județe limitrofe. Deschiderea oficială are loc vineri, 22 august, de la ora 17:00, alături de Cyntia, Tünde & Bernád Band, Szombati Ildikó, Puka Károly Band, Tolnai András. Sâmbătă, 23 august, vor urca pe scenă ansambluri de dansuri, urmate de concertele susținute de Sara și Neluțu, Mahala Raj Banda și Ternipe. Duminică, 24 august, vor fi prezente ansamblurile de dansuri din județ. Cei prezenți se vor putea bucura de spectacole de cântece și jocuri țigănești, urmate de concertele Iarmarock DP, Jakab Csaba, Radics Gigi și ASIA.

(A.B.)