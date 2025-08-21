Eliberarea rezultatelor la testarea gratuită HPV, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Femeile care au participat la testarea gratuită HPV în perioada 16 iunie – 7 august, pot veni la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș să își ridice rezultatele, a anunțat joi, 21 iulie, Biroul de presă al unității sanitare.

Potrivit sursei citate, până în acest moment au fost recoltate 1.109 de teste, 1.063 au fost prelucrate, iar rezultatele pot fi ridicate și mai sunt în lucru 46 de teste.

”Eliberarea rezultatelor se poate face personal în Cabinetul de Obstetrică-Ginecologie, camera 4056, cu informare prealabilă, în intervalul 8.00 – 10.00, la numărul de telefon 0372-653.100, interior 338, pentru a evita aglomerarea”, a precizat Biroul de presă al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Programul de eliberare a rezultatelor este de luni până joi, în intervalul orar 14.00 – 15.00 și vineri, în intervalul orar 13.00 – 14.00.

”Persoanele care doresc eliberarea rezultatelor în format electronic, prin e-mail, sunt rugate să transmită o solicitare în acest sens, la adresa comunicare@spitalmures.ro. Dacă rezultatul testului – screening este pozitiv, pacienta este rechemată pentru consult şi investigaţii suplimentare la medicul specialist ginecolog. Un rezultat HPV pozitiv înseamnă infecție cu risc înalt și sunt premise de a dezvolta leziuni precanceroase sau cancer. Femeile şi familiile lor trebuie să conştientizeze importanţa testării şi necesitatea de a rămâne sănătoase. Cea mai importantă măsură pentru prevenţie este efectuarea testelor de screening, necesare pentru a depista şi trata leziunile precanceroase înainte ca acestea să se dezvolte în cancer de col uterin”, a mai precizat aceeași sursă.

