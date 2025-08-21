FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

O grădiniță cu program prelungit ”reînnoită și îmbrăcată într-un veșmânt energetic modern” îi va aștepta pe copiii din Sângeorgiu de Mureș, la începutul noului an școlar care va începe în curând, a anunțat miercuri, 20 august, ing. Sofalvi Sandor Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

Edilul șef al celei mai mari comune mureșene a arătat că în urma unei vizite de lucru a constatat faptul că ”erau în plină desfășurare ultimele retușuri, activitățile de curățenie și reamenajare a sălilor.”

”Spre bucuria familiilor din comună, cei mici vor putea învăța într-un mediu mai sigur, mai sănătos și mai plăcut! Le mulțumim copiilor, personalului grădiniței și părinților pentru răbdare și înțelegere, deoarece pe durata lucrărilor procesul educațional a continuat în condiții mai dificile, într-o clădire mai mică. Investiția, câștigată din fonduri europene (PNRR), a depășit valoarea de 2,5 milioane de lei și a inclus, printre altele: integrarea unor resurse alternative pentru încălzirea, răcirea clădirii și producerea apei calde, schimbătoare de căldură, panouri fotovoltaice etc., înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant triplu stratificat, achiziționarea de cazane noi, izolarea pereților exteriori, a planșeului și a soclului, montarea de corpuri de iluminat cu LED, baterii cu senzori de mișcare, jaluzele acționate electric etc.”, a subliniat primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

(Redacția)