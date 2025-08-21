HIFA-România sărbătorește 25 de ani de activitate în sprijinul persoanelor cu dizabilități

Asociația HIFA-România marchează în acest an 25 de ani de activitate, printr-o serie de evenimente care vor avea loc în perioada 01-05 septembrie, în municipiul Târgu Mureș și în zonele adiacente. Activitățile sunt organizate cu scopul de a celebra realizările organizației, de a promova inițiativele sale și de a oferi membrilor comunității oportunități de implicare directă în programele asociației.

Evenimentele debutează pe 01 septembrie, la Casa Deus Providebit, situată în Piața Trandafirilor nr. 61, cu o serie de jocuri interactive ce se vor desfășura pe parcursul zilei, urmate de o demonstrație de limbaj mimico-gestural, care își propune să familiarizeze participanții cu modalități alternative de comunicare utilizate de persoanele cu dizabilități.

Pe 02 septembrie, Casa Deus Providebit va găzdui o zi deschisă la grupurile de sprijin, în cadrul căreia participanții vor putea interacționa cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială (DGASPC) Mureș, beneficiind de informații și sfaturi utile pentru integrarea socială și susținerea persoanelor cu nevoi speciale.

Ziua de 03 septembrie este dedicată programului artistic festiv și recepției aniversare, cuprinzând discursuri de deschidere, prezentarea a 25 de ani de activitate în imagini, înmânarea diplomelor și premiilor, precum și un spectacol susținut de copiii și tinerii implicați în proiectele HIFA. Ceremonia va include, de asemenea, recunoașterea partenerilor și susținătorilor organizației, evidențiind colaborările care au contribuit la dezvoltarea activităților sociale și culturale desfășurate în comunitate.

În data de 04 septembrie, programul se va concentra asupra dimensiunii spirituale, prin organizarea Zilei Fraternitas, o zi tematică dedicată liniștii, reflecției și rugăciunii comune, în care participanții vor fi invitați să ia parte la activități spirituale de grup și să împărtășească experiențe de sprijin reciproc.

Evenimentele se vor încheia pe 05 septembrie, pe Bulevardul 1848, la intersecția cu strada Bodoni, unde va avea loc vizita arborilor plantați de HIFA. Această activitate simbolică va marca finalizarea săptămânii aniversare, fiind momentul potrivit pentru fotografii și încheierea oficială a seriei de evenimente dedicate celor 25 de ani de activitate ai asociației.

În perioada 01-14 septembrie, la Casa Deus Providebit va fi deschisă și expoziția „Perle Ascunse”, care prezintă creații artistice realizate de beneficiarii HIFA-România, contribuind astfel la promovarea talentelor și creativității persoanelor cu dizabilități.

Programul evenimentelor

01 Septembrie, Casa Deus Providebit

11.00-16.00 – Jocuri Interactive;

17.00-18.00 – Demonstrație de limbaj mimico-gestural;

02 Septembrie, Casa Deus Providebit

18.00 – 20.00 – Zi deschisă la Grupurile de Sprijin (Întâlnire cu reprezentanții DGASPC Mureș);

03 Septembrie, Casa Deus Providebit

15.00-19.00 – Program artistic festiv și recepție;

04 Septembrie, Casa Deus Providebit

11.00-16.00 – Zi spirituală tematică FRATERNITAS;

05 Septembrie, Bulevardul 1848, intersecția cu strada Bodoni

11.00-13.00 – Vizită și încheierea săptămânii la arborii plantați de HIFA.

01 – 14 Septembrie

La Casa Deus Providebit se desfășoară Expoziția „Perle Ascunse”

25 de ani de sprijin și proiecte sociale

Înființată în anul 2000 în Târgu Mureș, Asociația HIFA-România este o organizație non-profit dedicată sprijinirii persoanelor cu dizabilități, a celor cu boli cronice și a copiilor și tinerilor din medii defavorizate. Numele „HIFA”, provenit din limba germană, înseamnă „Ajutor pentru toți”, reflectând astfel misiunea organizației de a oferi suport necondiționat tuturor celor aflați în dificultate.

Printre inițiativele desfășurate de HIFA-România se numără programele de îngrijire la domiciliu, asistență comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități și centre de zi care facilitează integrarea socială și dezvoltarea personală a beneficiarilor. Un proiect emblematic este HIFA-Park, un centru de asistență socială situat în Păcureni, județul Mureș, destinat persoanelor cu dizabilități, care oferă un mediu accesibil, oportunități de muncă protejată și acces la activități culturale și medicale.

Programul Fraternitas, parte integrantă a activităților organizației, promovează sprijinul reciproc între pacienți și dezvoltarea dimensiunii spirituale a comunității, contribuind la crearea unui cadru holistic pentru beneficiarii asociației.

Activitatea HIFA-România se susține prin donații private, contribuții corporative și proiecte specifice, toate având ca scop integrarea socială, promovarea demnității și îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu nevoi speciale.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: HIFA-Romania