Începe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar la Târgu Mureș

Începând de luni, 25 august 2025, în Municipiul Târgu Mureș va fi pus în aplicare Regulamentul aprobat prin HCL nr. 49/2025, care prevede ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar, a celor care blochează circulația, precum și a autovehiculelor fără proprietar sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului ori al municipiului.

Conform unui comunicat al primăriei municipiului Târgu Mureș, ridicarea acestor vehicule se va face numai pe baza dispoziției scrise a Poliției Naționale sau a Poliției Locale. Conform noilor tarife, operațiunea de ridicare costă 800 de lei + TVA, iar depozitarea între 6 și 24 de ore este taxată cu 250 de lei + TVA. Pentru fiecare zi suplimentară de depozitare, proprietarii trebuie să achite 50 de lei + TVA. Dacă proprietarul ajunge la vehicul înainte ca acesta să fie urcat pe platformă, suma de plată este de 300 de lei + TVA, aceeași sumă fiind percepută și pentru relocarea vehiculului. În cazul trotinetelor electrice, tariful este de 200 de lei + TVA.

Regulile se aplică inclusiv vehiculelor cu tracțiune animală. Vehiculele ridicate vor fi depozitate pe strada Depozitelor nr. 24, unde se achită și costurile aferente pentru ridicare, transport și depozitare. Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela numerele de telefon 0365.411.441 sau 0730.040.207 (dispecerat compartiment ridicări auto).

(D.C.)