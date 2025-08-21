La noapte se continuă tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor în Târgu Mureș

Primăria Municipiului Târgu Mureș informează târgumureșenii cu privire la tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor care se vor desfășura începând de joi, 21 august, de la ora 22:00 și care pot avea loc și vineri, 22 august, în funcție de vreme. Acțiunile vizează toate cartierele orașului – în special parcurile, zonele verzi dintre blocuri și cartierele de case.

Conform informațiilor oferite de postarea publicată de Primărie, intervențiile au loc pe timp de noapte pentru a nu afecta activitățile zilnice și pentru a asigura eficiența maximă a tratamentelor.

„Rugăm stăpânii de animale să evite plimbările imediat după intervenție în zonele tratate. Substanțele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății și aplicate de personal autorizat, în condiții de siguranță. Mulțumim pentru înțelegere și sprijin!”, au transmis reprezentanții Primăriei în sursa citată.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Primăria Târgu Mureș