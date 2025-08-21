Thursday, 21 August 2025
Parada Baloanelor cu Aer Cald revine în județul Mureș. Ce îi așteaptă pe vizitatori la ediția de anul acesta
Parada Baloanelor cu Aer Cald revine în județul Mureș. Ce îi așteaptă pe vizitatori la ediția de anul acesta

21 august 2025

Parada Baloanelor cu Aer Cald se va desfășura între 26 și 28 septembrie 2025 în satul Mătrici, județul Mureș, marcând cea de-a 19-a ediție a unuia dintre cele mai longevive evenimente de acest tip din România. Considerată cea mai veche și mai mare paradă de baloane cu aer cald din țară, manifestarea atrage anual mii de vizitatori din întreaga Românie și din străinătate, consolidându-și statutul de atracție emblematică pentru județul Mureș.

Zboruri cu baloane și program pentru întreaga familie

În cadrul evenimentului, participanții vor avea posibilitatea de a experimenta zboruri cu balonul cu aer cald, însă de această dată, organizatorii au decis ca zborurile să fie realizate exclusiv în regim liber, permițând deplasarea pe distanțe mai mari purtate de vânt. Zborurile ancorate, care se ridică la o înălțime fixă fără a părăsi zona de decolare, vor fi suspendate temporar, din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare înregistrate în edițiile anterioare. Pentru a putea participa, vizitatorii trebuie să se înscrie online, iar condițiile meteorologice favorabile sunt esențiale pentru desfășurarea în siguranță a zborurilor.

Evenimentul va oferi o gamă variată de activități culturale și recreative pentru toate vârstele, incluzând spectacole interactive pentru copii, teatru de comedie, musicaluri și concerte susținute de DJ consacrați ai județului. Atmosfera de festival de toamnă va fi completată de târguri, ateliere și momente de relaxare, într-un cadru natural pitoresc situat la poalele Munților Bucin. Satul Mătrici, aflat la aproximativ 28 de kilometri nord-est de Târgu Mureș, va găzdui astfel o ediție care îmbină tradiția cu experiențe interactive și recreative pentru întreaga familie.

Biletele pentru eveniment vor avea prețuri diferențiate, în funcție de tipul activităților și de ziua participării. Rezervarea unui loc pentru zborul cu balonul se face prin completarea unui formular disponibil pe site-ul oficial al evenimentului, iar prețurile vor fi mai accesibile comparativ cu edițiile anterioare, în special pentru zborurile programate vineri dimineață, zi în care nu vor fi incluse activități culturale suplimentare.

Mesajul organizatorului: fără noutăți, dar cu spectacole îmbunătățite

Contactat de cotidianul Zi de Zi Mureș, organizatorul Lorincz Miklos a declarat, despre programul evenimentului că deși nu vor fi superize și foarte multe noutăți, atmosfera unică va fi, și de data aceasta, asigurată. „Anul acesta, nu vor exista prea multe noutăți, alegând să ducem mai departe tradiția cu aceleași activități precum cele din edițiile trecute. Totuși, vom încerca să menținem atmosfera vivace de anul trecut. Vor rămâne în schimb programele de activități pentru cei mici, pentru că ne dorim și, oarecum, ne axăm pe o atmosferă de familie, mai degrabă decât pe un eveniment exclusiv pentru tineret, ca să spun așa. Așa că… Da. Vom merge pe același „curs” precum cel din anul anterior, cu aceleași activități și spectacole, fără să aducem, neapărat, lucruri noi”, ne-a explicat, pentru început, organizatorul evenimentului Lorincz Miklos.

Evenimentul va continua să ofere și experiențe artistice inedite, precum spectacolul „Night Glow”, un show de lumini realizat de baloniști care sincronizează focul propanului din baloane cu muzica ambientală. Lorincz Miklos a mai precizat: „Anul acesta nu vom avea concert dedicat pentru adulți, în schimb o să avem muzică live venită direct de la pupitrul DJ-ului. Vom oferi, și în acest an, spectacolul de „Night Glow”, „un spectacol de lumini”, să-i spunem așa, în care „baloniștii” (persoanele care se ocupă de ridicarea și dirijarea baloanelor cu aer cald) vor face un soi de „dans pe muzică”, folosindu-se de focul din mecanismul de ardere cu propan din balon (mecanismul care aprinde focul și care ajută la ridicarea balonului de la sol). Pe baza muzicii, vor aprinde și vor stinge focul pentru a crea un spectacol de lumini în aer. Anul trecut am avut prima astfel de încercare, iar anul acesta vom reface spectacolul, în speranța că vom reuși un show mai spectaculos. Pe lângă acestea (activități), normal, în afară de zboruri, va reveni târgul bine-cunoscut”.

Parada Baloanelor cu Aer Cald rămâne astfel un reper al toamnei mureșene, combinând tradiția cu inovația și oferind vizitatorilor o experiență completă de recreere, cultură și spectacol, într-un cadru natural deosebit. Organizatorii își propun să păstreze identitatea și caracterul emblematic al evenimentului, garanțând desfășurarea evenimentului în condiții sigure și oferind oportunități de petrecere a timpului liber într-un mod memorabil pentru întreaga familie.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: arhiva Zi de Zi

