Pompier mureșean la Campionatul European din Bulgaria

Slider
- redactia
- 0 comentarii
- Vizualizări
Pompier mureșean la Campionatul European din Bulgaria21 august 2025
Soldatul Kénesi Bela, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” al județului Mureș, face parte din lotul național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și se pregătește să participe la „The First European Fire Applied Sports Championship”.
Competiția se va desfășura în perioada 24–30 august 2025, în localitatea Dolna Banya, Bulgaria. Înainte de plecare, pompierul mureșean s-a antrenat alături de colegii din lotul național, în municipiul Botoșani. Prin participarea sa, Bela va reprezenta atât ISU Mureș, cât și România, într-un concurs care pune în valoare pregătirea pompierilor mureșeni.
(D.C.)
Vizualizari: 43
Recomandări zi de zi
Administratie
Social
Politic
Business
Sanatate
Invatamant
Sport
Citește și:
Recomandari
Recent
Popular
Etichete
|
|
Lasă un comentariu