Pompier mureșean la Campionatul European din Bulgaria

Soldatul Kénesi Bela, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” al județului Mureș, face parte din lotul național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și se pregătește să participe la „The First European Fire Applied Sports Championship”.

Competiția se va desfășura în perioada 24–30 august 2025, în localitatea Dolna Banya, Bulgaria. Înainte de plecare, pompierul mureșean s-a antrenat alături de colegii din lotul național, în municipiul Botoșani. Prin participarea sa, Bela va reprezenta atât ISU Mureș, cât și România, într-un concurs care pune în valoare pregătirea pompierilor mureșeni.

(D.C.)