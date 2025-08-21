Poziția ASA Târgu Mureș înaintea meciului cu ACS Dumbrăvița

Joi, 21 august 2025, la baza Trans-Sil din Târgu Mureș a avut loc conferința de presă premergătoare meciului de sâmbătă, 23 august, din deplasare, cu ACS Dumbrăvița. La întâlnirea cu presa au participat antrenorul principal Eusebiu Tudor și jucătorii Rareș Trif și Vlad Bogdan.

Tehnicianul a subliniat că partida va fi una dificilă, în condițiile în care adversarul a trecut prin schimbări importante. „Este, în opinia mea, cel mai dificil meci pe care l-am avut până acum. Dumbrăvița și-a schimbat antrenorul, filosofia de joc și mulți jucători. Acum încearcă o altă abordare din punct de vedere tactic, cu construcție de la portar și vor juca mai mult cu mingea pe jos. Știm și că presiunea suporterilor lor este una peste media Ligii a II-a. Este o echipă imprevizibilă, cu jucători cu experiență, chiar și din Liga I (…). Noi suntem într-un moment bun și trebuie să îl prelungim cât mai mult, păstrând atitudinea, modestia și determinarea”, a declarat antrenorul.

Fotbalistul Vlad Bogdan a vorbit despre deplasarea dificilă și despre ambiția echipei de a continua parcursul pozitiv: „Ne așteaptă un meci greu, o deplasare lungă și un teren dificil. Dumbrăvița este mai bună decât anul trecut, dar vom face tot ce putem pentru a lua cele trei puncte și a ne continua seria de victorii. Eu sunt mereu pregătit. Am încredere în mine, iar cât timp sunt sănătos și în putere, voi face tot ce mi se cere”.

La rândul său, Rareș Trif a subliniat importanța jocului colectiv: „Va fi o deplasare grea cu o echipă incomodă, dar diferența o putem face prin jocul nostru. Ne antrenăm bine, încercăm să legăm relațiile de joc și, alături de sacrificiu și ambiție, cred că asta va conta”.

Întrebat despre pauza competițională care se apropie, antrenorul Eusebiu Tudor a precizat că echipa are încă două partide de disputat înainte de întrerupere și că planurile de pregătire includ și un meci amical cu o echipă din Liga I, astfel încât ritmul să fie menținut.

„Trebuie să luăm cât mai multe puncte din aceste două meciuri. În trecut nu ne-a încurcat, pentru că pregătirile continuă. Deja ne-am stabilit și un amical cu o echipă de Liga I. Păstrăm ritmul de joc. Eu încă nu mă gândesc la vacanță, ci mă gândesc la meciul de sâmbătă”, a adăugat acesta.

Diana CĂRBUREAN