Procesul dintre Instituția Prefectului vs. CL Ungheni pe transferul către ASA cu termen fixat

Procesul dintre Instituția Prefectului jud. Mureș și Consiliul Local Ungheni în legătură cu predarea gratuită cu titlu definitiv de către Clubul Sportiv Unirea Ungheni 2018 către Asociația Fotbal Club ASA Târgu Mureș a activității sportive și a locului de participare în competiții, respectiv Campionatul Național Liga II, a lotului de jucători și a staff-ului tehnic al echipei CS Unirea Ungheni, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale CS Unirea Ungheni are termen fixat.

În 20 august 2025, pe portalul instanțelor – portal.just.ro – a fost publicat termenul în cauza 4313/102/2025 dintre Prefectura Mureș și Consiliul Local Ungheni, și anume 13 octombrie 2025, ora estimată – 13.15, completul Cfca8.

Cererea de chemare în judecată a Consiliului Local Ungheni a fost înaintată în 31 iulie, sub semnătura prefectului Barabási Antal-Szabolcs și a Șefului serviciu Elena-Cristina Cormoș, care a semnat pentru secretarul general, cu obiectul anularea actului administrativ – Hotărărea Nr. 24 din 27 mai 2025. În înștiințare, CL Ungheni mai era informat că hotărârea a fost suspendată de drept până la soluționarea fondului cauzei care privește anularea hotărârii.

Rămânem la opinia că acțiunea prefectului este tardivă în situația în care exercitarea tutelei administrative intervine după ce Asociația Fotbal Club ASA Târgu Mureș a obținut avizul pozitiv al Federației Române de Fotbal (așa cum puteți citi dând click AICI), în baza inclusiv a Hotărării Nr. 24 din 27 mai 2025, adoptate de Consiliul Local Ungheni.

Însă, în funcție de hotărârea instanței, prezența ASA în Liga II poate fi afectată în cazul în care acțiunea prefectului Barabási Antal-Szabolcs este admisă, iar hotărârea va fi anulată. Cu rezerva că nu putem prevedea viitorul, totuși considerăm că în sezonul 2025-2026 nu vor interveni modificări, deoarece procesul, inclusiv dacă luăm în calcul și căile de atac, nu se va finaliza până în vara anului viitor.

