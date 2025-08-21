ProEtnica Sighișoara 2025, promotor al păcii interetnice. Programul complet al festivalului

Cea de-a 21-a ediție a Festivalului ProEtnica, eveniment organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României se va deschide oficial miercuri, 27 august, la ora 16.00, la Sighișoara.

Potrivit informațiilor furnizate de către Volker Reiter, președintele Asociației Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret – Sighișoara, evenimentul organizat în perioada 27-31 august la Sighișoara se va desfășura ”sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și în cadrul celebrării a 145 de ani de relații diplomatice româno-germane.”

”Scopul festivalului este consolidarea păcii interetnice prin promovarea dialogului într-o societate democratică și pluralistă. Oferim minorităților naționale un cadru amplu pentru a se prezenta unui public numeros și încurajăm totodată dialogul cu majoritatea. ProEtnica este finanțat de Departamentul pentru Relații Interetnice și Ministerul Culturii; Consiliul Județean Mureș sprijină festivalul ca partener de proiect”, a subliniat Volker Reiter.

Programul celor cinci zile cuprinde, pe secțiuni:

– Pe scena amenajată în Piața Cetății Medievale Sighișoara: spectacole de muzică și dans, concerte, coruri, recitaluri, piese de teatru susținute de artiști amatori și profesioniști reprezentând minoritățile etnice oficiale, comunitatea aromânilor și românii din România.

– În Sala Barocă a Primăriei Sighișoara se va desfășura un panel cu genericul „Agora Dialogului Intercultural”, având ca temă „Sprijinirea minorităților naționale în vremuri de criză a statului democratic și sustenabil”, la care vor participa, între alții, demnitari din Ministerul Culturii și Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului: Irina Cajal-Marin, Dincer Geafer și Thomas Șindilariu; moderator: prof. univ. dr. Radu Carp, Universitatea din București.

– ”Arta romilor ca formă de rezistență și afirmare identitară” va fi de asemenea o temă interesantă pe care o va dezvolta prof. univ. Delia Grigore de la Universitatea din București.

– Tot în Sala Barocă, se va ține ”Salonul literar”, în cadrul căruia vor fi lansări de carte și dialoguri pe teme de la literatură la cinematografie. Protagoniști: Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor din România, Armine Vosganian și Mihai Hafia Traista – cel care va dezvălui 155 de medalioane ale scriitorilor și jurnaliștilor uciși pe front în războiul din Ucraina. Amfitrion: Mariana Gorczyka.

– În Sala Sander vor avea loc proiecții de filme documentare despre istoria frământată a armenilor și romilor.

– În Piața Muzeului, în apropiere de Turnul cu Ceas, o parte dintre minorități (ucraineni, albanezi, cehi, romi, polonezi, turci) vor avea standuri de prezentare – produse specifice, cărți, etc, sau meșteșugărești.

Programul complet al festivalului:

