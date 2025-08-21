Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

Bogdan Rațiu, profesor al Liceului UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș este unul dintre autorii celor trei manuale de Limba și Literatura Română adresate elevilor de liceu câștigătoare ale licitației din Republica Moldova. Printre ceilalți autori se numără Griu Natalia și Viorica Oleinic din Republica Moldova, alături de Ramona Jitaru din Bacău.

„2 ani de muncă, de evaluări, dar a ieșit un pachet educațional care acoperă toți anii de liceu în Republica Moldova! Mă bucur că Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” a mediat legătura noastră, a autorilor, și avem acum trei manuale câștigătoare!”, a transmis Bogdan Rațiu pe pagina sa de Facebook.

„Colecția de liceu este realizată! Ne bucurăm că am dus la îndeplinire un proiect frumos, coerent, care să-i ajute pe elevi să parcurgă inteligent și asumat studiul disciplinii Limba și Literatura Română, iar pe profesori să aibă un demers structurat, axat pe continuitate și, nu în ultimul rând, pe multiplele valori ale textelor literare selectate. Vă mulțumesc din inimă, Ramona, Bogdan și Natalia! Datorită vouă am realizat ceea ce nici nu aș fi sperat acum 10 ani!”, a transmis și Viorica Oleinic pe pagina sa de Facebook.

