Salvamontiștii mureșeni, la datorie

În ultimele 24 de ore, echipa Salvamont Mureș a fost solicitată printr-un apel pentru a interveni în zona montană. Situații similare au avut loc și în alte județe, bilanțul național fiind de 11 apeluri de urgență. Cele mai multe intervenții au fost înregistrate de Salvamont Sibiu (patru apeluri), urmate de Salvamont Neamț (două apeluri). Câte o solicitare a vizat echipele din Județul Brașov, Municipiul Brașov, Uricani și Caraș-Severin.

În total, salvamontiștii au intervenit pentru 15 persoane aflate în dificultate pe munte. Trei dintre acestea au avut nevoie de transport la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont, iar o persoană a fost preluată cu elicopterul SMURD. Pe lângă aceste cazuri, Dispeceratul Național Salvamont a primit și 28 de apeluri prin care turiștii solicitau sfaturi și informații despre traseele montane.

Reprezentanții Salvamont România și Salvamont Mureș recomandă turiștilor să manifeste prudență și responsabilitate atunci când aleg traseele de drumeție, pentru a preveni accidentele și situațiile de risc.

(D.C.)

Sursa foto: Dispeceratul Național Salvamont (Foto cu caracter ilustrativ)