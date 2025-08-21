Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când se vor desfășura?

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Mureș a publicat joi, 21 august, graficul ședințelor de repartizare și ocupare a posturilor didactice sau a catedrelor vacante/rezervate rămase care se adresează următorilor, în ordine:

cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, care nu au fost soluționate în etapele anterioare, prin transfer/modificarea repartizării sau detaşare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată, după caz;

cadrelor didactice pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată, după caz, care nu au fost soluționate în etapele anterioare;

candidaţilor care au obținut cel puțin media de repartizare 7 (şapte) la concursul național, sesiunea 2025, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2025-2026, în condițiile art. 63 sau art. 87 din Metodologia cadru, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naționale, sesiunile 2024 şi/sau 2023, respectiv 2024, 2023, 2022 şi/sau 2021 pentru învățători/profesori pentru învățământ primar.

Candidații sunt rugați să aibă asupra lor cartea de identitate şi să fie pregătiți cu codurile posturilor pe care intenționează să le ocupe. În cazul mediilor egale, se aplică prevederile art. 65 alin. (1) din Metodologie. Şedințele se vor desfăşura la Sala festivă a Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Strada Victor Babeş 11, Târgu Mureş.

Ședințele se desfășoară în data de 26 august, după programul:

9:00 – Educatoare/Institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul preșcolar (în limba română), Educator puericultor; Educatoare/Institutor pentru învățământul preșcolar/Profesor pentru învățământul preșcolar (în limba maghiară), Educator puericultor; Educatoare/Institutor pentru învățământul preșcolar/Profesor pentru învățământul preșcolar (în limba germană)

11:00 – Învățător/Institutor pentru învățământul primar/Profesor pentru învățământul primar (în limba română); Învățător/Institutor pentru învățământul primar/Profesor pentru învățământul primar (în limba maghiară); Învățător/Institutor pentru învățământul primar/Profesor pentru învățământul primar (în limba germană)

12:30 – Limba și literatura română; Limba franceză; Limba engleză; Limba germană modernă; Limba maghiară – maternă; Religie

14:00 – Matematică; Informatică – Tehnologia Informației și a Comunicațiilor; Educație fizică și sport; Antrenori

15:00 – Fizică; Chimie; Biologie; Istorie; Științe Socio-Umane; Geografie; Educație Muzicală; Educație Muzicală specializată; Arte

16:00 – Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică; Profesor psihopedagog; Profesor – Educator; Discipline tehnice; Medicină; Alte discipline ale Palatului Copiilor

Miercuri, 27 august, începând cu ora 9:30, are loc soluționarea solicitărilor pentru detaşare la cerere prin concurs specific, în ordinea descrescătoare a punctajelor și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detaşărilor la cerere.

(A.B.)