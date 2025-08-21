Szőcs și Ionescu, în semifinală la Europe Smash 2025

Perechea română formată din mureșeanca Bernadette Szőcs și Eduard Ionescu s-a calificat în semifinalele probei de dublu mixt la turneul Europe Smash 2025 de la Malmö, după o victorie clară cu 3-0 în sferturile de finală. Cei doi sportivi, aflați pe locul 39 mondial, și-au asigurat în premieră o medalie în circuitul WTT, obținută după trei victorii consecutive pe tabloul principal, toate încheiate fără set pierdut.

Potrivit Federației Române de Tenis de Masă, Bernadette Szocs și Eduard au eliminat o altă pereche din topul mondial, formată din indienii Diya Chitale și Manush Shah (numărul șapte mondial), și au avansat în semifinala programată joi, de la 15:55. După un prim set echilibrat, reprezentanții României au controlat jocul și, cu un joc variat, exact în mișcări și lovituri, au învins cu 3-0 (12-10, 11-3, 11-7), în sferturile de finală.

(D.C.)

Sursa foto: Federația Română de Tenis de Masă