Transport Local Târgu Mureș – Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

Vara, când afară sunt 35 de grade, mulți se întreabă: de ce nu este la fel de frig în autobuz ca în mall? De ce mai transpirăm? Este stricat aerul condiționat? Economisesc banii la companie? Pentru a răspunde acestor întrebări, am stat de vorbă cu Balizs István, șef de coloană cu peste 15 ani de experiență în coordonarea transportului public din Târgu Mureș.

De ce unii pasageri spun că e prea cald, iar alții prea rece?

Este absolut firesc ca oamenii să perceapă diferit temperatura, în funcție de sensibilitate și obiceiuri. Important de știut este că reglajele nu se fac după bunul plac, ci conform unor norme tehnice clare.

Vara, aerul condiționat este setat astfel încât temperatura interioară să nu treacă de 24-26 de grade Celsius, iar iarna aceasta nu scade sub 18–20 de grade Celsius. În plus, există o regulă de siguranță: diferența dintre exterior și interior nu trebuie să depășească 10-12 de grade Celsius.

Dacă afară sunt 35 de grade Celsius, în autobuz veți găsi aproximativ 24-25 de grade Celsius. Poate părea mai cald decât într-un birou, dar este varianta cea mai sigură pentru sănătatea tuturor, iar pasagerii pot verifica în orice moment temperatura, aceasta fiind afișată pe panoul digital deasupra șoferului prezent în majoritatea autobuzelor noastre.

De ce nu e la fel de rece ca într-un magazin?

Autobuzul nu este un spațiu închis, ca supermarketul. Ușile se deschid și se închid frecvent, iar aerul rece se pierde rapid. În plus, în transportul public trebuie să găsim mereu echilibrul dintre confort și siguranță. O diferență prea mare de temperatură poate provoca șoc termic, mai ales copiilor sau vârstnicilor. De aceea, preferăm o răcire moderată, care să fie sigură pentru toți pasagerii.

Ce se întâmplă dacă apar probleme la climatizare?

Șoferii verifică zilnic sistemele de aer condiționat și încălzire. Dacă șoferul observă o defecțiune, o raportează imediat, iar echipa tehnică intervine chiar în aceeași zi sau, dacă problema e mai gravă, este scos temporar din circulație. Doar anul trecut am reparat sau schimbat peste 40 de unități de climatizare.

Șoferul poate schimba temperatura dacă cineva cere asta?

În multe autobuze moderne, climatizarea este controlată automat și centralizat. Asta înseamnă că șoferul nu poate modifica temperatura manual. Pasagerii trebuie să știe că nu e vorba de lipsă de bunăvoință, ci de faptul că acest sistem automatizat asigură un confort termic constant pentru toți pasagerii, și este conceput și pentru a reduce consumul de energie și a proteja mediul.

Cum sunt întreținute aceste instalații?

Periodic, facem revizii: schimbăm filtrele, curățăm sistemele, verificăm senzorii și completăm agentul frigorific. Vara, aparatele funcționează ore întregi la capacitate maximă, ceea ce duce la uzură rapidă. De aceea, întreținerea constantă este esențială.

Mesaj pentru călători

Știm că fiecare își dorește confort maxim, însă trebuie să ținem cont și de limitele tehnice și de siguranță.

Vă mulțumim din suflet pentru răbdare și înțelegere. Ne-am bucura ca, într-o zi toridă de vară, atunci când urcați într-un autobuz, să vă amintiți cu încredere că o temperatură de 24-26 de grade Celsius nu este un semn de neglijență, ci o dovadă a atenției și grijii față de confortul și sănătatea fiecărui pasager.

