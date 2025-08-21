Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea populației de urși

În urmă cu câteva zile, un cioban din zona lacului Bezid a făcut o descoperire tulburătoare: trei urși găsiți fără viață. Alertate imediat, autoritățile au prelevat cadavrele și le-au supus unor teste amănunțite, rezultatele preliminare indicând otrăvirea animalelor. Nu este încă clar dacă substanțele toxice au fost administrate intenționat pentru a afecta urșii sau dacă aceștia s-au otrăvit accidental consumând alimente contaminate din zonă.

Aceste incidente sunt tot mai frecvente în județul Mureș, pe fondul creșterii semnificative a populației de urși. Localnicii, îngrijorați pentru siguranța gospodăriilor și a turmelor, nu mai știu cum să gestioneze conflictele cu animalele sălbatice și acționează de unii singuri, fără să alerteze autoritățile.

Poziția AJVPS Mureș: prevenție și gestionare a conflictelor

Pentru a clarifica situația și măsurile ce se impun, am discutat cu Alexandru Cernea, directorul AJVPS Mureș. Acesta ne-a explicat că, deși instituția nu este direct responsabilă pentru toate fondurile cinegetice, implicarea AJVPS este constantă în monitorizarea și gestionarea urșilor: „Da, din păcate nu suntem gestionarii fondului din zona Bezidului, dar fiind într-o colaborare cu alte asociații mai mici, privind fondurile, într-adevăr aveam informații. La nivel de județ sunt 64 de fonduri cinegetice, iar noi, AJVPS Mureș, avem în administrare 11 dintre acestea. Restul sunt gestionate de asociații mai mici”.

Întrebat despre prevenirea unor astfel de situații pe viitor, directorul a subliniat importanța menținerii urșilor în zonele naturale și echilibrul dintre populația de animale și habitatul disponibil. „Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Populația de urși în ultimii ani a crescut foarte mult, mult mai mult decât poate susține habitatul lor optim. Urșii ar trebui să rămână în zonele unde își găsesc hrană și unde nu deranjează oamenii. Din cauza suprapopulării, ei migrează în zone locuite de oameni, ceea ce duce la conflicte animal-om. Este normal ca ei să caute hrană și să supraviețuiască, iar când oamenii nu pot interveni din cauza protecției legale a speciei, unii aleg, din păcate, metode neortodoxe, precum otrăvirea”, a mai explicat el.

Referitor la implicarea localnicilor în astfel de gesturi extreme, Cernea a fost categoric. „Nu sunt absolut deloc de acord cu astfel de acțiuni. Aceste acțiuni produc pagube și efecte negative, atât pentru stat, cât și pentru persoane fizice. Garduri, grădini sau animale pot fi distruse, iar dacă ursul este otrăvit, cazul trebuie investigat de o echipă formată din poliție, DSVSA, Garda Forestieră și Garda de Mediu. Acest lucru consumă resurse importante, inclusiv financiare”.

Colaborarea autorităților și costurile braconajului

Directorul AJVPS Mureș a explicat și modul în care instituția colaborează cu alte autorități în cazurile de braconaj sau otrăvire a urșilor. „Întotdeauna suntem prezenți, colaborând cu toate instituțiile abilitate. Ursul este o resursă regenerabilă, iar gestionarea corectă asigură sustenabilitate și echilibru, atât pentru comunitățile locale, cât și pentru bugetul de stat. Fiecare urs ucis ilegal implică costuri mari pentru stat, inclusiv analize și incinerare. Estimez că aceste costuri pot ajunge la aproximativ 1.000 de euro pe urs”.

El a mai subliniat rolul AJVPS în educarea comunităților și prevenirea gesturilor ilegale: „Niciun cetățean nu ar trebui să ia astfel de decizii pe cont propriu. Este periculos și ilegal. Cetățenii trebuie să sesizeze autoritățile competente, cum ar fi primăria sau garda forestieră, iar acestea împreună cu AJVPS pot lua măsurile legale. De exemplu, la AJVPS Mureș avem două solicitări depuse către Ministerul Mediului pentru obținerea derogărilor necesare recoltării a doi urși problemă”.

Gestionarea efectivelor și cotele de recoltă

Pe fondul creșterii populației de urși, județul Mureș nu a reușit să atingă cota de recoltă pentru acest an, fiind recoltate doar 20 de exemplare din 43. Alexandru Cernea a explicat implicațiile acestei situații asupra conflictelor om-animal: „De foarte multe ori, atunci când se încearcă recoltarea unui urs problemă, acesta nu se află la locul producerii pagubelor sau se liniștește până când se organizează acțiunea. Din acest motiv, termenul legal de recoltare până la 31 decembrie 2025 permite gestionarii să aștepte sesizările cetățenilor pentru a interveni corect. Dacă nu se respectă cota, conflictele vor continua. Pentru a reveni la o situație echilibrată, ar fi nevoie de cote mai mari și de o gestionare atentă a populației de urși”.

Directorul AJVPS Mureș a concluzionat subliniind importanța colaborării între autorități și comunități pentru a asigura siguranța locuitorilor fără a afecta fauna sălbatică: „Da, din păcate, aceste situații sunt dificil de gestionat, dar colaborarea între AJVPS, autorități și comunități rămâne cheia pentru prevenirea incidentelor și protejarea oamenilor, dar și a urșilor, într-un mod sustenabil”.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: freepik.com