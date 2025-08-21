Zacusca de Artă caută voluntari. 3 zile de artă și muzică în Cetate

Festivalul bine-cunoscut târgumureșean Zacusca de Artă își desfășoară ediția din acest an în perioada 5 – 7 septembrie, în Cetatea Medievală, așteptând întregul oraș – și nu numai – să ia parte la concertele acustice, delicatesele culinare, târgurile și atelierele pregătite de organizatori. Cu acest prilej, organizatorii caută voluntari „curioși, implicați și cu chef de festival”.

„Vrei să vezi cum e festivalul din culise? Să fii parte din echipa care pune în mișcare cele mai faine 3 zile de artă, muzică și vibe bun în Cetate? Căutăm voluntari, adică oameni ca tine – curioși, implicați și cu chef de festival! Fie că ești organizat până la ultimul post-it sau spontan și cu zâmbetul în buzunar, sigur găsim locul perfect pentru tine”, au transmis organizatorii prin intermediul paginii de Facebook a festivalului.

Doritorii se pot înscrie până în data de 28 august, completând formularul: https://forms.gle/SMWohphukQTrsRXk7.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Zacusca de Artă