6169 de șomeri în județul Mureș la sfârșitul lunii iulie. Rata șomajului în scădere față de luna iunie

Județul Mureș, la sfârșitul lunii iulie, a însumat un număr de 6196 șomeri – o rată de 2,96%. Conform informațiilor oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Mureș printr-un comunicat de presă, comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,16%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,2 pp.

Din totalul de 6196 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Mureș, 1189 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 5007 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4611 șomeri provin din mediul rural și 1585 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste arată că din totalul de 6196 de persoane, 21% au peste 55 de ani (1309), 20% au între 30-39 de ani (1255), 14% au între 50-55 de ani (843), 14% au mai puțin de 25 de ani (840) și 7% au între 25-29 de ani (431).

Comunicatul mai arată că șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Mureș (49,94%), urmat de cei cu studii gimnaziale (25,19%), studii profesionale (10,56%), studii liceale (10,25%), studii superioare (3,08%) din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu școli postliceale reprezintă (0,98%).

„Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 12 persoane foarte greu ocupabile, 1088 greu ocupabile, 4462 mediu ocupabile, iar 634 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Mureș sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Mureș la adresa www.anofm.ro”, au conchis reprezentanții AJOFM Mureș.

(A.B.)