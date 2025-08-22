Anunț Colegiul Economic ”Transilvania”

În perioada 01.06.2024 – 31.08.2025, Colegiul Economic „Transilvania” a implementat proiectul nr. 2024-1-RO01-KA121-VET-000211993, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, școala aflându-se deja în cel de-al doilea an de implementare a acreditării Erasmus+ VET.

În cadrul proiectului s-au realizat trei mobilități VET ale elevilor la următorii parteneri europeni: Cultural Mobility din Malaga, Spania Ipodomi Educational din Salonic, Grecia și Pro European Education M.I.K.E din Paralia Katerini. Grecia.

Beneficiarii direcți ai acestei activități au fost 24 de elevi din clasele a XI-a, cursuri de zi și școală profesională, de la specializările: Tehnician în activități economice, Tehnician în administrație, Tehnician în activități de comerț, Tehnician în turism și Alimentație publică/Gastronomie. De asemenea, doi profesori au participat la activități de tip job shadowing în Turcia, la partenerul OAED din Istanbul.

Beneficiarii indirecți ai activităților sunt elevii și profesorii școlii, precum și comunitatea locală. De asemenea, în cadrul proiectului au fost elaborate materiale de informare utilizate de-a lungul sesiunilor de pregătire pedagogică și culturală a beneficiarilor.

Printre cele mai importante obiective ale proiectului se numără: formarea competențelor profesionale, dezvoltarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză, formarea și dezvoltarea competenței multiculturale și a cetățeniei active în spațiul european.

În perioada următoare vor avea loc activități de diseminare a rezultatelor proiectului, rezultate ce vor fi valorizate și în cadrul orelor de pregătire profesională.