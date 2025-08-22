Atenționare hidrologică de cod galben în județul Mureș

Slider
- redactia
- 0 comentarii
- Vizualizări
Atenționare hidrologică de cod galben în județul Mureș22 august 2025
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” al județului Mureș a transmis astăzi o atenționare hidrologică de cod galben, valabilă pentru o perioadă de două zile. Avertizarea a intrat în vigoare astăzi, la ora 12:00, și se menține până mâine dimineață, la ora 9:00. Zonele vizate sunt râurile Mureș, Târnava Mică, Niraj și afluenții acestora, unde există riscul producerii de scurgeri de pe versanți.
(Redacția)
Vizualizari: 27
Recomandări zi de zi
Administratie
Social
Politic
Business
Sanatate
Invatamant
Sport
Citește și:
Recomandari
Recent
Popular
Etichete
|
|
Lasă un comentariu