Atenționare hidrologică de cod galben în județul Mureș

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” al județului Mureș a transmis astăzi o atenționare hidrologică de cod galben, valabilă pentru o perioadă de două zile. Avertizarea a intrat în vigoare astăzi, la ora 12:00, și se menține până mâine dimineață, la ora 9:00. Zonele vizate sunt râurile Mureș, Târnava Mică, Niraj și afluenții acestora, unde există riscul producerii de scurgeri de pe versanți.

(Redacția)