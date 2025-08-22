Friday, 22 August 2025
Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș
Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș

22 august 2025

În luna iunie a. c., Poliția Locală Târgu Mureș, alături de ceilalți organizatori, au lansat oficial campania „Dă o șansă, nu mărunțiș!”, campanie ce are scopul de a combate cerșetoria în oraș. Pentru a vedea cum a decurs campania de la lansare, am discutat cu Raul Matiș, director general al Poliției Locale Târgu Mureș.

Până la data curentă, Direcția Poliția Locală Târgu Mureș a aplicat un număr de 123 de sancțiuni contravenționale care intră sub incidența art. 2, punctele 3 și 33 din Legea 61/1991R pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Au fost aplicate 114 sancțiuni contravenționale pentru apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum și determinarea unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte.

9 sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru neluarea, de către părinți sau de către persoanele cărora li s-a încredințat spre creștere și educare un minor în vârstă de până la 16 ani, a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de cerșetorie.

Mai mult, au fost depistați 14 minori la cerșit în locuri publice, care au fost încredințați Serviciului pentru Intervenție în Regim de Urgență din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureş, părinții sau reprezentanții legali fiind ulterior amendați.

Aceeași problemă și în anul 2024

În 2024, transmite directorul general al Poliției Locale Târgu Mureș, au fost aplicate 191 de sancțiuni contravenționale pentru faptele menționate mai sus; 178 de sancțiuni au fost aplicate pentru apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum și determinarea unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte.

Au fost aplicate 13 sancțiuni pentru neluarea, de către părinți sau de către persoanele cărora li s-a încredințat spre creștere și educare un minor în vârstă de până la 16 ani, a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de cerșetorie.

Totodată, 27 de minori depistați la cerșit în locuri publice au fost încredințați Serviciului pentru Intervenție în Regim de Urgență din cadrul DGASPC Mureș, părinții sau reprezentanții legali fiind ulterior amendați.

Situațiile în care s-a intervenit este de ordinul miilor, copiii, în general, fugind la vederea patrulelor de poliție locală. Direcția Poliția Locală a sprijinit campania „Dă o șansă, nu mărunțiș”, prin publicarea, pe pagina de Facebook și site-ul propriu a mesajelor concepute de organizatorii acțiunii”, a conchis Raul Matiș, director general al Poliției Locale Târgu Mureș.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Poliția Locală Târgu Mureș

