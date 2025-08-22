Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării”

”România are nevoie de decizii ferme și asumate”, iar ”pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării”, a scris vineri, 22 august, pe pagina sa de Facebook, deputatul liberal Ciprian Dobre.

”Ce presupune concret acest pachet: ajustarea treptată a pensiilor speciale, pentru mai multă echitate și responsabilitate. O administrație locală mai eficientă: reducerea numărului de posturi de consilieri, scăderea cheltuielilor salariale și o impozitare mai corectă a proprietăților. O utilizare mai bună a resurselor din sănătate, astfel încât banii să fie direcționați către pacienți și tratamente, nu doar către salarii. Este un pas necesar pentru a elimina risipa și privilegiile, dar și pentru a consolida credibilitatea României pe piețele financiare internaționale”, a precizat Ciprian Dobre, deputat PNL de Mureș.

