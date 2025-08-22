Cod portocaliu în Mureș

Biroul de Presă al ISU Mureș a transmis astăzi o avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată cu averse importante cantitativ, care va fi valabil astăzi, 22 august, în intervalul orar 14:00-21:00, în județul Mureș.

Fenomene meteo așteptate

Vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50…70 km/h și grindină de dimensiuni medii (3 – 4 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Recomandări pentru populație

– Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice.

– În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spaţii închise, care să vă asigure protecţia;

– Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.

– Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.

– În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.

– Decuplează întrerupătorul general de energie electrică (contoar). Scoate aparatele electrice din priză.

– Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.

– Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.

– Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.

– Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.

– În caz de nevoie, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

– Consultați site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie și aflați mai multe despre codurile emise: www.meteoromania.ro.

– Accesați site-ul www.fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU, pentru a afla cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.

(D.C.)