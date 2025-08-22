Contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 al Autostrăzii A3, lansat la licitație

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat licitația pentru Supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania A3, autostradă care va lega si Târgu Mureșul de Oradea. Contractul ,,Servicii de Consultanță pentru Proiectul „Autostrada Brașov-Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Subsecțiunea 3C2: Chiribiș – Biharia (km 30+550 – km 59+100)” are o valoare estimată de 20 milioane lei, o durată de 21 de luni, iar ofertele se pot depune până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2025.

Anunțul de licitație a fost publicat, astăzi, în SEAP și poate fi accesat pe următoarea adresă web: www.e-licitatie.ro. Prin angajarea Consultantului, CNIR dorește să se asigure că printr-o administrare eficientă a activităților, Proiectul va fi finalizat la timp, la calitatea dorită și în bugetul stabilit.

„Reamintim că, în urmă cu o lună, au început lucrările de construire pe un prim sector de 8,5 kilometri din lungimea totală de 28,5 kilometri a subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia. Contractul de 785 milioane lei este finanțat din fonduri europene, Programul Transport 2021-2027 și din fonduri de la Bugetul de Stat, iar termenul de execuție este de 18 luni”, au transmis pe pagina de Facebook, reprezentanții CNIR.

Mai multe informații privind stadiu de execuție, imagini de pe șantier, detalii despre responsabilitățile Consultantului, Fișa de Proiect și traseul în format KMZ pot fi consultate la următoarea adresă web: www.cnir.ro.

(D.C.)