CSM Târgu Mureș începe vânzarea abonamentelor pentru noul sezon de baschet

Clubul Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș anunță că, începând de luni, 25 august, vor fi puse în vânzare abonamentele pentru ediția 2025–2026 a Ligii Naționale de Baschet. Abonații din sezonul trecut au la dispoziție trei săptămâni, între 25 august și 12 septembrie, pentru a-și reînnoi abonamentele la același preț ca anul trecut. Aceștia își pot face reînnoirea doar la sediul clubului sau la meciurile de pregătire și trebuie să prezinte abonamentul vechi.

Programul pentru achiziționarea abonamentelor la club este zilnic, în intervale de două ore, astfel: luni între 9:00 și 11:00, marți între 11:00 și 13:00, miercuri între 13:00 și 15:00, joi între 11:00 și 13:00, iar vineri între 9:00 și 11:00. Noii spectatori își pot cumpăra abonamente încă de la începutul perioadei de vânzare, însă la un preț mai ridicat. Acestea pot fi achiziționate atât de la club, cât și online sau la meciurile de pregătire. Locurile abonaților din sezonul trecut vor fi păstrate până la finalul perioadei de reînnoire.

Reguli pentru spectatori

Începând cu 13 septembrie și până pe 3 octombrie, abonamentele vor putea fi cumpărate doar online. Documentele aferente acestora vor fi ridicate la primul meci de campionat, pe baza facturii sau a bonului fiscal și a actului de identitate. Pentru noul sezon, regulile de acces au fost clarificate. Copiii sub șase ani au intrarea gratuită, dacă pot dovedi vârsta printr-un act, iar elevii, studenții și pensionarii beneficiază de bilete reduse, pe baza documentelor justificative. Persoanele cu dizabilități au acces gratuit, însă și acestea trebuie să prezinte actele corespunzătoare. Organizatorii subliniază că nu este permis accesul la meci cu abonamentul sau biletul altei persoane, iar încălcarea acestei reguli poate duce la interzicerea intrării și la meciurile viitoare.

De asemenea, spectatorii care intră la meci cu bilet nu pot părăsi sala până la finalul primului sfert. Dacă totuși o fac, reintrarea va fi posibilă doar după sfârșitul sfertului sau prin achiziționarea unui nou bilet. Această regulă se aplică și celor care dețin abonamente sau bilete cumpărate online. În plus, verificările la intrare vor fi mai stricte decât în sezoanele precedente. Biletele pot fi cumpărate și la fața locului înainte de meci, iar accesul în Sala Sporturilor va fi permis până la începerea partidei.

