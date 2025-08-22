CSM Târgu Mureș, victorie și egal la Hargita Cup

CSM Târgu Mureș a încheiat primul turneu amical din această vară cu o victorie și un egal. Handbalistele au participat la Hargita Handball Cup, organizată la Odorheiu Secuiesc, unde au învins formația Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe cu scorul de 33-28 și au remizat, 26-26, în fața gazdelor de la HC Harghita.

Echipa a fost condusă și antrenată de antrenorul Daniel Pop, care a subliniat că victoria cu Sfântu Gheorghe are o valoare importantă, având în vedere că adversarele au jucat în play-off-ul Diviziei A în sezonul trecut. Totuși, accentul în aceste partide a fost pus mai mult pe valoarea individuală a jucătoarelor.

„Sfântu Gheorghe a fost în Play off-ul sezonului trecut în Divizia A. Victoria împotriva lor este cu atât mai valoroasă, dar deocamdată ne-am axat mai mult pe valorile individuale ale jucătoarelor, şi în meciul doi cu Odorheiu Secuiesc. Au fost două meciuri foarte bune. Portarii au fost la nivel foarte bun, relaţia cu pivotul a funcţionat destul de bine, dar de acum începem pregătirea jocului colectiv. Trebuie să mai punem punct pregătirea fizică. În ultimul meci ne-a lipsit Oana Sârb, care a suferit cu o zi înainte o uşoară accidentare, şi nu l-am mai forţat”, a declarat acesta.

(D.C.)