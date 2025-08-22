Director interimar la Muzeul Județean Mureș

Biroul de presă al Muzeului Județean Mureș a anunțat vineri, 22 august, că printr-o hotărâre a Consiliului Județean Mureș dr. Botond Rezi (foto) a fost numit în funcția de director interimar al instituției.

Conform sursei citate, dr. Rezi Botond are vârsta de 43 de ani și este muzeograf grad IA în cadrul instituției, unde activează de aproape două decenii.

”Specialist în arheologie preistorică, a coordonat și participat la numeroase cercetări arheologice de teren, atât în județul Mureș, cât și în alte zone ale României și în proiecte internaționale. Este doctor în arheologie al Universității Eötvös Loránd din Budapesta, deține atestat de expert în bunuri arheologice și istorico-documentare și este arheolog expert acreditat de Ministerul Culturii. De-a lungul carierei, a fost implicat în organizarea unor conferințe științifice internaționale de prestigiu și a contribuit la realizarea unor expoziții de referință în România și în străinătate”, a informat sursa citată.

Totodată, dr. Rezi Botond este bursier Alexander von Humboldt (Deutsches Archäologisches Institut, Berlin) și bursier Bolyai János al Academiei Maghiare de Științe, recunoașteri care atestă valoarea cercetărilor sale în domeniul arheologiei și impactul lor în plan internațional. Reprezentanții Muzeului Județean Mureș au mai arătat că activitatea sa științifică este dublată de o bogată experiență editorială și de expertiză în domeniul patrimoniului, contribuind la clasarea și protejarea unor obiecte arheologice de mare valoare.

”Muzeul Județean Mureș nu este doar un spațiu al trecutului, ci un loc viu, unde memoria, educația și cercetarea se întâlnesc pentru a da sens prezentului și a inspira generațiile de mâine. Îmi doresc ca instituția noastră să rămână un reper de profesionalism și deschidere, un partener de dialog pentru întreaga societate”, a declarat dr. Rezi Botond.

(Redacția)