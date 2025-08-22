Dublu eveniment cultural în Cetatea Medievală târgumureșeană. Două vernisaje la Galeria Cetății

Galeria Cetății va găzdui vineri, 29 august, două evenimente culturale, două expoziții celebratoare ale artei. Expoziția “Quo vadis?”, expoziția artistului Elekes Gyula din Odorheiu Secuiesc va prezenta rezultatul unor tehnici diverse prin topirea sticlei colorate, iar expoziția „Nașterea unei colecții publice – Moștenirea și prezența artei transilvănene în secolul XXI” va prezenta istoria – și prezentul – artei specifice zonei Transilvaniei.

Conform comunicatului de presă, începând cu ora 17:00, târgumureșenii pot vizualiza, în cadrul vernisajului, lucrările lui Elekes Gyula, care reprezintă interpretări contemporane ale acestei practici rafinate a emailului. Lucrările pot fi vizitate în perioada 29 august – 5 octombrie.

„În creațiile sale întâlnim motive arhaice, fragmente de mituri, teme religioase și peisaje care poartă amprenta stilului său unic. Ele pot fi citite drept „icoane contemporane” – imagini ce evocă moștenirea noastră spirituală și, în același timp, deschid orizonturi către viitor. Titlul expoziției, „Quo vadis?” („Încotro te îndrepți?”), reflectă nu doar căutările individuale, ci și pe cele colective. Lucrările artistului nu oferă doar o experiență estetică, ci și o reflecție asupra identității, tradiției și viitorului”, au transmis reprezentanții Centrului de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș, colabroratori ai expoziției.

Cea de-a doua expoziție a zilei, orgranizată de Centrul de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș, în colaborare cu Primăria Municipiului Târgu Mureș, își desfășoară vernisajul începând cu ora 18:00. Curatorul acesteia va fi Ștrebeli Robert, iar curatorul din partea Centrului de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș va fi Márton Adrienne. Ca în cazul expoziției „Quo vadis?”, lucrările pot fi vizitate în perioada 29 august – 5 octombrie.

Expoziția „Nașterea unei colecții publice” este o invitație la o plimbare prin istoria și prezentul artei transilvănene. Lucrări alese cu grijă din colecția Galeriei Cetății, alături de creații ce evocă gloria Școlii de la Baia Mare, alcătuiesc un dialog vizual între generații. Fiecare tablou, fiecare sculptură poartă în sine o poveste – uneori despre peisaje liniștite, alteori despre trăiri intense – dar mereu despre frumusețea de a fi om și de a lăsa urme sensibile în lume.

„Totodată, evenimentul are o misiune profundă: promovarea colecțiilor publice. Adăugarea de vizibilitate colecției municipale întărește statutul Târgu Mureșului ca centru de cultură și creează premise pentru dezvoltarea viitoare a patrimoniului artistic. Prin această deschidere, patrimoniul local devine nu doar protejat, ci și trăit, înțeles și iubit de comunitate”, au transmis organizatorii.

(A.B.)