Fotbal de weekend la Iernut

Friday, 22 August 2025
La Iernut, sfârșitul de săptămână va fi dedicat fotbalului. Sâmbătă și duminică, 23-24 august, pe terenul sintetic din localitate se va desfășura „Cupa Iernuțeana” la minifotbal. Tot duminică, 24 august, începând cu ora 10:00, pe stadionul „Cornel Orza” va avea loc tradiționalul meci „Nord și Sud”, o confruntare deja cunoscută iubitorilor de fotbal din zonă. Evenimentele sportive aduc laolaltă comunitatea și marchează încă un weekend plin de mișcare pentru cetățenii orașului.

