FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

Vineri, 22 august, însumează o altă zi de proteste în fața Ministerului Educației și Cercetării din capitală. Și în această zi sindicaliștii mureșeni au fost alături de protestari, pentru a-și verbaliza nemulțumirea față de măsurile implementate de Guvernul României. Membrii Sindicatului din Educație „Spiru Haret” – Mureș au scandat alături de alte federații mesaje precum: „Abrogare! Abrogare!”, „Nu cedăm, rezistăm!”.

Pentru a înțelege problema mai bine, recomand lecturarea articolului realizat alături de Iolanda Cătinean, liderul sindicatului „Spiru Haret” – Mureș: https://www.zi-de-zi.ro/2025/08/19/noi-nu-iesim-in-strada-pentru-salarii-noi-luptam-pentru-o-revenire-la-normalitate-sindicatul-din-educatie-spiru-haret-mures-protesteaza-maine/.

(A.B.)

sursa foto: Iolanda Cătinean