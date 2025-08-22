FOTO-VIDEO: Tabăra Legături se apropie de final cu patru spectacole cu și despre comunitate

Vineri, 22 august, este a șasea zi dedicată conexiunii dintre comunitate, artă și educație la Saschiz, unde se desfășoară Tabăra Legături, organizată de Asociația pentru Educație, Cultură și Artă (ECART), fondată de Ștefana Roman și alături de tradiționalii parteneri, Universitatea de Arte din Târgu Mureș și Primăria Comunei Saschiz. În perioada 17 – 23 august 2025, copiii comunei, alături de studenți ai Universității de Arte, dar și de traineri din țară și internaționali au luat parte la o sumedenie de activități dedicate lor, activități ce implică dansul, dezbateri, ateliere, teatru.

„Tabăra a decurs foarte bine. Avem ateliere cu tinerii din comunitate, în localitatea Cloașterf, unde au ateliere de pictură, modelaj în lut cu Mariana Truța și teatru cu obiecte, cu trupa Dollo din Arad. Astăzi de la ora 16:00 va fi spectacolul lor de restituire care va include momentele momente pregătite în atelierele avute în timpul săptămânii”, a declarat Ștefana Roman pentru cotidianul Zi de Zi.

Primul spectacol de restituire este intitulat „All kids” și este realizat de participanții copii ai taberei, ca urmare a experiențelor trăite în cadrul atelierelor coordonate de Laura Boboc, Adam Boboc, Mariana Truța și Jessie G. Prin gest, mișcare, joc și imaginație, copiii își afirmă „vocea”, iar publicul are ocazia să vadă cum procesul artistic devine punte între generații, comunități și culturi. Spectacolele, anunță organizatorii, sunt mai mult decât o simplă prezentare scenică; ele sunt o sărbătoare a legăturilor construite între participanți, mentori și public.

Teatru pentru toți

Trupa Fantastic Integra din Arad, sub îndrumarea regizorului Sorin Dorobanțu, aduce pe scena Taberei Legături, „ZBOR”, un spectacol de teatru emoționant, plin de forță. Prin artă și creativitate, actorii trupei Integra, a Asociației Persoanelor cu Dizabilități Mintale, doresc să transmită un mesaj profund despre diversitate, empatie, autenticitate și curaj.

„La ora 17:00 vom avea spectacolul Zbor al trupei de teatru Fantastic Integra din Arad, produs împreună cu Teatrul pe Roți din Arad, un spectacol de incluziune a persoanelor cu sindrom down”, a mai adăugat Ștefana Roman.

În urma spectacolului de teatru, pe scenă vor urca studenții și artiștii emergenți ai taberei, într-un spectacol intitulat „Noi și ie-i”.

„Studenți și absolvenți ai Universităților de Arte din toată țara au avut în fiecare zi ateliere de dans contemporan, actorie, sunet și design vestimentar, unde au învățat să își creeze sau modifice propriile haine. La ora 19:00, în Saschiz, la ONG Hub, va avea spectacolul de restituire, unde vor prezenta la fel, ce au învățat în timpul săptămânii și vor purta creațiile vestimentare proprii”, a transmis fondatoarea Asociației ECART.

Seara se va încheia cu un spectacol coregrafic, „Contempl”, interpretat de Jessie G, începând cu ora 22:00.

Alexandra BORDAȘ