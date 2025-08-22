Grupa canină a Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș s-a mărit. Rocky și Sasha sunt pregătiți de muncă

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș au anunțat vineri, 22 august, prin intermediul unui comunicat de presă, faptul că Grupa canină a Grupării s-a mărit cu doi noi membri. Este vorba de Rocky și Sasha, doi pui de ciobănesc german.

„Faceți cunoștință cu Rocky și Sasha. Rocky va fi pregătit pentru misiuni de căutare și salvare, iar Sasha va învăța să detecteze substanțe interzise. Le urăm bun venit în echipă și sperăm să se integreze rapid alături de colegii lor: Ben, Kira, Sica, Heba și Paco”, a fost transmis în comunicat.

(A.B.)

Rocky

Sasha