INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate”

Nutriția reprezintă una dintre profesiile viitorului, având în vedere importanța unei alimentații sănătoase. Conștientă de acest aspect și dorind să vină în sprijinul pacienților astfel încât să contribuie”la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate” Diana-Florina Pol a decis să aprofundeze domeniul urmând cursurile programului de licență Nutriție și dietetică a Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș. Pasionată de învățătură și deschisă la tot ceea ce universitatea i-a oferit în cei trei ani de studii, Diana a reușit să finalizeze cu media 9,29 fiind șeful de promoție al generației sale. Este din Târgu Mureș, iar pasiunile sale se învârt în jurul domeniului pe care a ales să îl studieze. Cum au fost anii de facultate la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, ce oportunități și facilități a identificat și ce urmează în viitor, Diana-Florina Pol a oferit mai multe detalii într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: În ce moment al vieții s-a născut ideea de a urma această specialitate?

Diana-Florina Pol: Ideea de a deveni nutriționist a apărut la sfârșitul perioadei liceului. Ulterior, am învățat cât de mult poate influența alimentația sănătatea noastră, am început să aplic principiile acestea sănătoase în viața mea și am decis să duc această pasiune la următorul nivel, ajutându-i și pe cei din jurul meu.

Rep.: Ce criterii au stat la baza alegerii de a studia la UMFST Târgu Mureș? Ce a influențat decizia ta?

D.F.P.: UMFST Târgu Mureș s-a remarcat prin prestigiul academic, seriozitatea programului de studii și oportunitățile practice pe care le oferă. Mi-am dorit un mediu în care să pot crește profesional, dar și personal. Faptul că universitatea investește constant în inovație, în parteneriate internaționale și în dezvoltarea studenților a fost decisiv în alegerea mea.

Rep.: Cum ai descrie anii de facultate la UMFST Târgu Mureș, sesiunile, stagiile de practică, oportunitățile de dezvoltare educațională oferite? Ce experiențe memorabile ai din perioada studenției și cu ce provocări te-ai confruntat în acești ani?

D.F.P.: Anii de studenție au fost cei mai frumoși din viața mea. Sesiunile au fost intense, provocatoare, au însemnat multă organizare și muncă, dar satisfacția de la finalul lor le-a făcut să merite pe deplin. Am considerat stagiile de practică foarte utile. M-au ajutat să aplic tot ce am învățat la cursuri prin realizarea anamnezelor nutriționale, meniurilor și, mai apoi, sfaturilor nutriționale. Cele mai memorabile momente de care am avut parte au fost interacțiunile dintre mine și cei care m-au ghidat pe toată perioada studenției, respectiv cursurile la care am luat parte, conferințele. Practic întreaga experiență a fost memorabilă.

Rep.: Cât de importantă a fost fiecare materie pentru acumularea unui vast bagaj de cunoștințe esențiale pentru meseria de nutriționist? Ce oportunități de dezvoltare educațională ți s-au oferit aici?

D.F.P.: Fiecare materie a avut rolul ei în formarea unei baze solide de cunoștințe. De la biochimie și fiziologie, până la dietoterapie și psihologia comportamentului alimentar, toate au contribuit la înțelegerea holistică a nutriției. UMFST mi-a oferit oportunități de dezvoltare prin cursurile opționale, baze științifice, conferințe și workshop-uri.

Rep.: Cum ai descrie relația cu profesorii din Universitate? Ce mentor ți-a ghidat pașii și te-a inspirat în zilele în care ai crezut că totul pare foarte dificil și complicat?

D.F.P.: Relația cu profesorii a fost una deschisă și constructivă. Am întâlnit cadre didactice dedicate, care au investit timp și pasiune în formarea noastră. Au fost momente în care am simțit că nu mai pot, dar au existat profesori care m-au încurajat, m-au ascultat și m-au ajutat să-mi regăsesc motivația. Fiecare dintre cadrele didactice de la care am avut onoarea să învăț cele mai frumoase informații au lăsat o amprentă deosebită asupra mea.

Rep.: Ai finalizat anii de facultate ca șef de promoție. Ți-ai propus de la început acest lucru sau totul a venit natural? Câtă muncă se află în spatele acestei realizări?

D.F.P.: Nu. Pentru mine a fost o surpriză minunată, iar la aflarea veștii, analizând tot ceea ce s-a întâmplat, mi-am dat seama că asta înseamnă să fac ceea ce îmi place. M-am bucurat enorm de proces, fără să mă gândesc la rezultat. Am făcut totul cu drag, din suflet și pasiune.

Rep.: Cum îți vezi parcursul profesional, acum la terminarea facultății, după ce ai dobândit o serie de competențe în evaluarea nutrițională, terapie nutrițională? În ce domeniu vei alege să activezi?

D.F.P.: Acest moment este pentru mine un nou început. Mă pasionează nutriția clinică, în special partea de nutriție a femeii însărcinate. Îmi doresc să colaborez cu o echipă multidisciplinară și să lucrez direct cu pacienții pentru a contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate. Îmi doresc ca fiecare pacient cu care voi colabora să rămână cu o impresie frumoasă referitor la ceea ce facem noi, nutriționiștii, fără să simtă o povară tot ceea ce înseamnă stil de viață sănătos.

Rep.: Care crezi că este cel mai dificil lucru în această meserie și ce calități pe care le ai te califică să performezi în meseria aleasă?

D.F.P.: Consider că cel mai dificil lucru este să schimbi mentalități și obiceiuri adânc înrădăcinate. Nutriția nu înseamnă doar cunoștințe științifice, ci și abilități de comunicare, empatie și răbdare. Cred că tocmai aceste calități mă ajută să performez – empatia, capacitatea de a asculta, de a motiva și de a oferi soluții adaptate fiecărui individ în parte.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru ”bobocii” care acum își încep parcursul educațional pentru meseria de nutriționist?

D.F.P.: Le doresc din suflet mult succes în tot ceea ce și-au propus. Să aibă răbdare, curaj și cel mai important, încredere în ei. Să își dedice timpul pentru ceea ce contează cu adevărat pentru ei, să învețe și să muncească cu drag și să nu uite de ce au ales acest drum. Să fie curioși, să întrebe, să caute dincolo de manuale și să profite de toate oportunitățile. Iar când va fi greu – și vor exista momente – să-și amintească faptul că ajutându-i pe ceilalți să fie mai sănătoși, au ales una dintre cele mai frumoase misiuni.

A consemnat Arina TOTH