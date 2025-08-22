Friday, 22 August 2025
INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate” Invatamant
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate”

22 august 2025

Nutriția reprezintă una dintre profesiile viitorului, având în vedere importanța unei alimentații sănătoase. Conștientă de acest aspect și dorind să vină în sprijinul pacienților astfel încât să contribuie”la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate” Diana-Florina Pol a decis să aprofundeze domeniul urmând cursurile programului de licență Nutriție și dietetică a Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș. Pasionată de învățătură și deschisă la tot ceea ce universitatea i-a oferit în cei trei ani de studii, Diana a reușit să finalizeze cu media 9,29 fiind șeful de promoție al generației sale. Este din Târgu Mureș, iar pasiunile sale se învârt în jurul domeniului pe care a ales să îl studieze. Cum au fost anii de facultate la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, ce oportunități și facilități a identificat și ce urmează în viitor, Diana-Florina Pol a oferit mai multe detalii într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter:  În ce moment al vieții s-a născut ideea de a urma această specialitate?

Diana-Florina Pol: Ideea de a deveni nutriționist a apărut la sfârșitul perioadei liceului. Ulterior, am învățat cât de mult poate influența alimentația sănătatea noastră, am început să aplic principiile acestea sănătoase în viața mea și am decis să duc această pasiune la următorul nivel, ajutându-i și pe cei din jurul meu.

Rep.: Ce criterii au stat la baza alegerii de a studia la UMFST Târgu Mureș? Ce a influențat decizia ta?

D.F.P.: UMFST Târgu Mureș s-a remarcat prin prestigiul academic, seriozitatea programului de studii și oportunitățile practice pe care le oferă. Mi-am dorit un mediu în care să pot crește profesional, dar și personal. Faptul că universitatea investește constant în inovație, în parteneriate internaționale și în dezvoltarea studenților a fost decisiv în alegerea mea.

Rep.: Cum ai descrie anii de facultate la UMFST Târgu Mureș, sesiunile, stagiile de practică, oportunitățile de dezvoltare educațională oferite? Ce experiențe memorabile ai din perioada studenției și cu ce provocări te-ai confruntat în acești ani?

D.F.P.: Anii de studenție au fost cei mai frumoși din viața mea. Sesiunile au fost intense, provocatoare, au însemnat multă organizare și muncă, dar satisfacția de la finalul lor le-a făcut să merite pe deplin. Am considerat stagiile de practică foarte utile. M-au ajutat să aplic tot ce am învățat la cursuri prin realizarea anamnezelor nutriționale, meniurilor și, mai apoi, sfaturilor nutriționale. Cele mai memorabile momente de care am avut parte au fost interacțiunile dintre mine și cei care m-au ghidat pe toată perioada studenției, respectiv cursurile la care am luat parte, conferințele. Practic întreaga experiență a fost memorabilă.

Rep.: Cât de importantă a fost fiecare materie pentru acumularea unui vast bagaj de cunoștințe esențiale pentru meseria de nutriționist? Ce oportunități de dezvoltare educațională ți s-au oferit aici?

D.F.P.: Fiecare materie a avut rolul ei în formarea unei baze solide de cunoștințe. De la biochimie și fiziologie, până la dietoterapie și psihologia comportamentului alimentar, toate au contribuit la înțelegerea holistică a nutriției. UMFST mi-a oferit oportunități de dezvoltare prin cursurile opționale, baze științifice, conferințe și workshop-uri.

Rep.: Cum ai descrie relația cu profesorii din Universitate? Ce mentor ți-a ghidat pașii și te-a inspirat în zilele în care ai crezut că totul pare foarte dificil și complicat?

D.F.P.: Relația cu profesorii a fost una deschisă și constructivă. Am întâlnit cadre didactice dedicate, care au investit timp și pasiune în formarea noastră. Au fost momente în care am simțit că nu mai pot, dar au existat profesori care m-au încurajat, m-au ascultat și m-au ajutat să-mi regăsesc motivația. Fiecare dintre cadrele didactice de la care am avut onoarea să învăț cele mai frumoase informații au lăsat o amprentă deosebită asupra mea.

Rep.: Ai finalizat anii de facultate ca șef de promoție. Ți-ai propus de la început acest lucru sau totul a venit natural? Câtă muncă se află în spatele acestei realizări?

D.F.P.: Nu. Pentru mine a fost o surpriză minunată, iar la aflarea veștii, analizând tot ceea ce s-a întâmplat, mi-am dat seama că asta înseamnă să fac ceea ce îmi place. M-am bucurat enorm de proces, fără să mă gândesc la rezultat. Am făcut totul cu drag, din suflet și pasiune.

Rep.: Cum îți vezi parcursul profesional, acum la terminarea facultății, după ce ai dobândit o serie de competențe în evaluarea nutrițională, terapie nutrițională? În ce domeniu vei alege să activezi?

D.F.P.: Acest moment este pentru mine un nou început. Mă pasionează nutriția clinică, în special partea de nutriție a femeii însărcinate. Îmi doresc să colaborez cu o echipă multidisciplinară și să lucrez direct cu pacienții pentru a contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate. Îmi doresc ca fiecare pacient cu care voi colabora să rămână cu o impresie frumoasă referitor la ceea ce facem noi, nutriționiștii, fără să simtă o povară tot ceea ce înseamnă stil de viață sănătos.

Rep.: Care crezi că este cel mai dificil lucru în această meserie și ce calități pe care le ai te califică să performezi în meseria aleasă?

D.F.P.: Consider că cel mai dificil lucru este să schimbi mentalități și obiceiuri adânc înrădăcinate. Nutriția nu înseamnă doar cunoștințe științifice, ci și abilități de comunicare, empatie și răbdare. Cred că tocmai aceste calități mă ajută să performez – empatia, capacitatea de a asculta, de a motiva și de a oferi soluții adaptate fiecărui individ în parte.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru ”bobocii” care acum își încep parcursul educațional pentru meseria de nutriționist?

D.F.P.: Le doresc din suflet mult succes în tot ceea ce și-au propus. Să aibă răbdare, curaj și cel mai important, încredere în ei. Să își dedice timpul pentru ceea ce contează cu adevărat pentru ei, să învețe și să muncească cu drag și să nu uite de ce au ales acest drum. Să fie curioși, să întrebe, să caute dincolo de manuale și să profite de toate oportunitățile. Iar când va fi greu – și vor exista momente – să-și amintească faptul că ajutându-i pe ceilalți să fie mai sănătoși, au ales una dintre cele mai frumoase misiuni.

A consemnat Arina TOTH

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea populației de urși

Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea pop...

21 august 2025
Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

20 august 2025
CSM Sighișoara continuă pregătirile cu un nou meci amical

CSM Sighișoara continuă pregătirile cu un nou meci amical

20 august 2025
Admitere la programele de masterat ale UMFST

Admitere la programele de masterat ale UMFST

20 august 2025
Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

18 august 2025
Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

18 august 2025

Administratie

Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș

Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș

22 august 2025
La noapte se continuă tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor în Târgu Mureș

La noapte se continuă tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor în Târgu Mureș

21 august 2025
Aquaserv, investiție de 12 milioane de lei din fonduri proprii

Aquaserv, investiție de 12 milioane de lei din fonduri proprii

21 august 2025
Castelul Ugron din Zau de Câmpie, revine din domeniul privat în domeniul public al CJ Mureș

Castelul Ugron din Zau de Câmpie, revine din domeniul privat în domeniul public al CJ Mureș

21 august 2025
Consiliul Județean Mureș, rectificare de buget. Sume suplimentare pentru Muzeul Județean, Ansamblul Mureșul și Spitalul Clinic Județean

Consiliul Județean Mureș, rectificare de buget. Sume suplimentare pentru Muzeul Județean, Ansamblul ...

21 august 2025
Procesul dintre Instituția Prefectului vs. CL Ungheni pe transferul către ASA cu termen fixat

Procesul dintre Instituția Prefectului vs. CL Ungheni pe transferul către ASA cu termen fixat

21 august 2025

Social

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

22 august 2025
Măsuri de ordine publică în acest sfârșit de săptămână

Măsuri de ordine publică în acest sfârșit de săptămână

22 august 2025
Voluntariat pentru natură. Dürkopp Adler sprijină biodiversitatea din Sângeorgiu de Mureș

Voluntariat pentru natură. Dürkopp Adler sprijină biodiversitatea din Sângeorgiu de Mureș

22 august 2025
Minoră dispărută. Dacă o vedeți, anunțați poliția

Minoră dispărută. Dacă o vedeți, anunțați poliția

22 august 2025
Contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 al Autostrăzii A3, lansat la licitație

Contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 al Autostrăzii A3, lansat la licitație

22 august 2025
Dublu eveniment cultural în Cetatea Medievală târgumureșeană. Două vernisaje la Galeria Cetății

Dublu eveniment cultural în Cetatea Medievală târgumureșeană. Două vernisaje la Galeria Cetății

22 august 2025

Politic

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării”

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabi...

22 august 2025
VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

20 august 2025
Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025
Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiect...

19 august 2025
ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

19 august 2025
Emil Aurel Dandea, un ”reper al administrației locale”

Emil Aurel Dandea, un ”reper al administrației locale”

18 august 2025

Business

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

21 august 2025
Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnologie de ultimă generație 

Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnolo...

21 august 2025
Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectura tradițională secuiască

Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectur...

20 august 2025
Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

20 august 2025
ABC-ul începătorului în tranzacționare – Iată ce trebuie să știi înainte să alegi o platformă de trading

ABC-ul începătorului în tranzacționare – Iată ce trebuie să știi înainte să alegi o platformă de tra...

20 august 2025
”Parada Taurilor” Semtest-BVN Mureș revine cu ediția a 23-a

”Parada Taurilor” Semtest-BVN Mureș revine cu ediția a 23-a

16 august 2025

Sanatate

Eliberarea rezultatelor la testarea gratuită HPV, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Eliberarea rezultatelor la testarea gratuită HPV, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

21 august 2025
21 august – Ziua Medicinei Militare din România. Expoziție de carte la Biblioteca Județeană Mureș

21 august – Ziua Medicinei Militare din România. Expoziție de carte la Biblioteca Județeană Mureș

21 august 2025
FOTO - VIDEO: „Guvernul Bolojan, repetent la Educație!”. Proteste în fața Prefecturii Mureș. Sindicaliștii cer demisia lui Daniel David

FOTO - VIDEO: „Guvernul Bolojan, repetent la Educație!”. Proteste în fața Prefecturii Mureș. Sindica...

20 august 2025
INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de facultate la UMFST Târgu Mureș au fost extrem de dinamici și plini de oportunități”

INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de faculta...

19 august 2025
Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negativ

Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negativ

19 august 2025
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, inclus în rețeaua națională pentru finanțarea tratamentului pacienților critici cu plămân artificial

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, inclus în rețeaua națională pentru finanțarea trata...

19 august 2025

Invatamant

FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

22 august 2025
Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

21 august 2025
Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când se vor desfășura?

Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când ...

21 august 2025
FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

21 august 2025
Admitere la Arhitectură în limba engleză a UMFST. 14 locuri fără taxă rămase pentru septembrie

Admitere la Arhitectură în limba engleză a UMFST. 14 locuri fără taxă rămase pentru septembrie

21 august 2025
Un nou program de masterat la UMFST. „Istoria religiilor – Religie și politică” se adresează celor interesați de tradiții și mituri

Un nou program de masterat la UMFST. „Istoria religiilor – Religie și politică” se adresează celor i...

20 august 2025

Sport

CSM Târgu Mureș, victorie și egal la Hargita Cup

CSM Târgu Mureș, victorie și egal la Hargita Cup

22 august 2025
CSM Târgu Mureș începe vânzarea abonamentelor pentru noul sezon de baschet

CSM Târgu Mureș începe vânzarea abonamentelor pentru noul sezon de baschet

22 august 2025
Fotbal de weekend la Iernut

Fotbal de weekend la Iernut

22 august 2025
Cupa Stelelor de Aur la Cucerdea

Cupa Stelelor de Aur la Cucerdea

21 august 2025
Salvamontiștii mureșeni, la datorie

Salvamontiștii mureșeni, la datorie

21 august 2025
Szőcs și Ionescu, în semifinală la Europe Smash 2025

Szőcs și Ionescu, în semifinală la Europe Smash 2025

21 august 2025

Citește și:

FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

22 august 2025
Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

21 august 2025
Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când se vor desfășura?

Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când ...

21 august 2025
FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

21 august 2025
Admitere la Arhitectură în limba engleză a UMFST. 14 locuri fără taxă rămase pentru septembrie

Admitere la Arhitectură în limba engleză a UMFST. 14 locuri fără taxă rămase pentru septembrie

21 august 2025
Un nou program de masterat la UMFST. „Istoria religiilor – Religie și politică” se adresează celor interesați de tradiții și mituri

Un nou program de masterat la UMFST. „Istoria religiilor – Religie și politică” se adresează celor i...

20 august 2025
Săli de clasă ultra-moderne, la Școala Gimnazială ”Emil Drăgan” din Ungheni

Săli de clasă ultra-moderne, la Școala Gimnazială ”Emil Drăgan” din Ungheni

20 august 2025
Admitere la programele de masterat ale UMFST

Admitere la programele de masterat ale UMFST

20 august 2025
INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de facultate la UMFST Târgu Mureș au fost extrem de dinamici și plini de oportunități”

INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de faculta...

19 august 2025
„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii. Noi luptăm pentru o revenire la normalitate”. Sindicatul din Educație „Spiru Haret” Mureș, protestează mâine

„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii. Noi luptăm pentru o revenire la normalitate”. Sindicatul din...

19 august 2025
INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: ”Cele mai frumoase amintiri se creionează în momentul stagiilor, atunci când auzi primul “Mulțumesc!” de la un pacient”

INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: ”Cele mai frumoase amintiri s...

18 august 2025
Studenții UMFST Târgu Mureș trăiesc experiențe internaționale în Egipt

Studenții UMFST Târgu Mureș trăiesc experiențe internaționale în Egipt

18 august 2025
Programul pentru școli al României continuă. Ce produse vor primi preșcolarii și elevii din județul Mureș

Programul pentru școli al României continuă. Ce produse vor primi preșcolarii și elevii din județul ...

17 august 2025
Liceu mureșean autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

Liceu mureșean autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

16 august 2025
Studenți ai UMFST Târgu Mureș, experiențe academice internaționale în cadrul Programului SCOPE-SCORE

Studenți ai UMFST Târgu Mureș, experiențe academice internaționale în cadrul Programului SCOPE-SCORE

16 august 2025
Lecție inedită de educație financiară, la Biblioteca Județeană Mureș

Lecție inedită de educație financiară, la Biblioteca Județeană Mureș

15 august 2025
38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

14 august 2025
Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

13 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme...

22 august 2025

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere d...

22 august 2025

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nut...

22 august 2025

Măsuri de ordine publică în acest sfârșit de săptă...

22 august 2025

Voluntariat pentru natură. Dürkopp Adler sprijină ...

22 august 2025

Minoră dispărută. Dacă o vedeți, anunțați poliția

22 august 2025

Contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul...

22 august 2025

Dublu eveniment cultural în Cetatea Medievală târg...

22 august 2025

Victorie la scor pentru ASA Târgu Mureș și clasare în ”careul de ași” ...

16 august 2025

Urși otrăviți în județul Mureș, cu substanțe interzise în UE

17 august 2025

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025

21 de ani în slujba educației. Directorul Școlii Gimnaziale din Criste...

18 august 2025

Motociclist mureșean decedat într-un accident rutier, în Orșova

17 august 2025

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centr...

19 august 2025

Alarmă în Șăulia! Emil Gânj văzut în curtea unor localnici?

19 august 2025

Destinații de vacanță preferate de mureșeni, în 2025

16 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!